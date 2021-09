Hannover

Mathilda Gille gehört zu den Letzten, die am Montag im Impfzentrum auf dem Messegelände ihre zweite Dosis erhalten haben. Die 16-jährige Schülerin ist mit ihrer Mutter Almut Gille gekommen – um gewissermaßen noch auf den letzten Drücker den Impfschutz zu bekommen. Und auch Abiturientin Lea Barchewitz wartet auf die Zweitdosis – sie möchte reisen.

Damit sind die jungen Frauen zwei von 810.000 Menschen, die auf dem Messegelände in den Hallen 25 und 26 mit Vakzinen versorgt wurden, knapp 380.000 haben hier den vollständigen Schutz erhalten, 1300 Einrichtungen wurden mobil aufgesucht. Am 1. Februar 2021 wurde die erste Spritze hier gesetzt, am Montagabend um 18 Uhr war endgültig Schluss. Ein Kraftakt – logistisch, personell und emotional – der zudem rund 60 Millionen Euro gekostet hat und vom Land erstattet wird.

Jede Sekunde auspressen

Von Aufbruchs- oder Abschiedsstimmung ist am Finaltag wenig zu spüren. Ein Drittel der Impfzüge und Check-In-Schalter sind längst geschlossen – seit die Impfkampagne im Sommer an Schwung verloren hat. Trotzdem stehen noch Menschen Schlange, vor der Anmeldung und vor den provisorischen Arztzimmern. Die Stapel an Aktenordnern für die unendlichen Formalitäten auf Papier zur Impfung lagern in Containern. Die werden wie Möbel, Stellwände und Stühle erst ab Mittwoch Stück für Stück wieder abgeholt.

Birgit Goede kommt aus Lehrte und holt sich die Zweitdosis ab. „Beim Hausarzt habe ich das immer irgendwie verpasst, also bin ich gerne 30 Kilometer hierhergefahren.“ Sie bedauert, dass das Zentrum schließt, „es gibt ja noch zu viele, die das Angebot nicht wahrgenommen haben.“ Innerhalb von 30 Minuten ist Goede wieder an ihrem Auto – alles geht mittlerweile schnell im Impfzentrum. „Das war natürlich nicht immer so“, sagt Clemens Hoppe von der Leitung der Einrichtung. Seit November 2020 ist Hoppe mit Planung, Logistik und Ablauf im Zentrum beschäftigt, „ein bisschen wehmütig ist man da schon“. Das Impfzentrum habe im Februar klein angefangen, der Ablauf sei stets vom Land vorgegeben worden. „Wir mussten das dann oft sehr zeitnah umsetzen, die Verbesserungen in den laufenden Betrieb integrieren.“ Der Zeitfaktor sei besonders herausfordernd gewesen – „wir mussten jede Sekunde auspressen“.

Arbeiten am Anschlag

Beim Schlussakt werden immerhin noch einmal 1000 Menschen geimpft, zu Beginn wurden nur 450 Spritzen täglich verabreicht, die meisten Impfungen an einem Tag gab es am 17. Juni mit 7215 Dosen. „Von daher ist jetzt natürlich alles ziemlich entspannt“, sagt Hoppe. Da kann ihm Matthias Maßmann nur beipflichten. Seit dem ersten Tag sitzt der Lehramtsstudent an einem sogenannten Check-In-Point, auch den letzten Tag wollte er dort nicht verpassen. „Mittlerweile ist es natürlich ziemlich ruhig. Aber am Anfang, als es noch viele Unsicherheiten und die Priorisierungen mit entsprechenden Bestätigungen gab, war es durchaus stressig.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis zum Mai hätten er und seine Kollegen am Anschlag gearbeitet, „seit die Nachweise wegfallen und es keine Diskussionen mehr um die Impfstoffpräparate gibt, läuft es besser“, sagt der Student. Vor allem das lila Armbändchen sei stets heiß begehrt – es steht für den Biontech-Impfstoff – den übrigens 64 Prozent aller Impflinge in den Hallen erhalten haben. Knapp 20 Prozent haben Moderna bekommen, knapp 14 Prozent Astrazeneca und gute zwei Prozent das Vakzin von Johnson und Johnson.

Tausende von Tupfern

Die Pandemie zu bekämpfen, gleichzeitig Geld zu verdienen und im Lockdown mit vielen Menschen zusammen sein zu dürfen, das hat Matthias Maßmann acht Monate lang großen Spaß gemacht. „Fünf Prozent der Menschen waren vielleicht ungehobelt, ungeduldig und unfreundlich – aber das darf man sich nicht zu Herzen nehmen – vor allem, wenn der Rest so nett, zufrieden und dankbar ist“, so der Student. Das sieht Joachim Gerhardy ähnlich. Gerade ist der Ehrenamtliche der Johanniter von einem Mann rüde angegangen worden, dem die Wartezeit zu lang wurde. „Man muss mit den Menschen reden, ihnen den Ablauf erklären, dann geht das schon.“ Eine Eskalation hat er nicht erlebt, dabei hat der pensionierte Oberstudienrat ehrenamtlich fünf Tage pro Woche eine Spritze nach der anderen aufgezogen. „Tausende von Tupfern, Pflastern, Kanülen, die reinste Materialschlacht.“

Aber Gerhardy erinnert sich auch an viele schöne Begegnungen. „Als ich einem alten Herrn in die Jacke helfen wollte, hat er mir klar gemacht, dass er mit 102 Jahren noch prima selber ins Jackett schlüpfen kann. So etwas ist einfach toll.“ Der ehemalige Lehrer findet es schade, dass die Zeit im Impfzentrum abgelaufen ist. Er ist einer von 220 Helfern von Arbeiter-Samariterbund, den Maltesern und den Johannitern. „Wir sind in den Monaten eine echte Gemeinschaft geworden.“ Zu den Helfern gehört auch Paul Simon Kimmina. Monatelang hat der junge Mann den Impflingen den richtigen Weg gewiesen und ihnen beim Ausfüllen der Formulare geholfen. „Deutsch und Englisch haben meistens gereicht, aber Kollegen sprechen auch arabisch oder türkisch.“

Diskussionen um Impfstoffe und Ausnahmen

Impfärztin Claudia Bramow – eine von 36 Ärztinnen im Einsatz – muss an diesem Vormittag auf Englisch erklären, dass es bei jungen Männer nach einer Biontech-Impfung in seltenen Fällen zu Herzrhythmusstörungen kommen kann. Junge Menschen kommen in den vergangenen Wochen fast ausschließlich. Bei Brustschmerzen also wachsam sein. Yangao Xu aus China hört aufmerksam zu, besser offenbar als bei der Erstimpfung, denn er hat Nachfragen. Für Anästhesistin Bramow ist es aber ruhiger geworden, seit kaum noch Impfneulinge kommen – im Sommer habe es noch etliche Impfwillige gegeben, die auf Parties, Reisen und in Restaurants wollten. Die seien jetzt durch. „In den ersten Monaten hat es zudem viele Diskussionen um Impfstoffe, Ausnahmefälle oder Vorerkrankungen gegeben“, erzählt Bramow. Und die offiziellen Stempel mit dem „Impfzentrum“-Druck seien so häufig abhanden gekommen, dass sie abends eingesammelt werden mussten.

An diesem Montagabend dann zum letzten Mal. „Für uns alle, aber vor allem auch für die Impflinge ist das hier sehr gut gelaufen“, betont Carlo Brauer, Ärztlicher Leiter der Messehallen. Dass der Impfstoff in den ersten Monaten gefehlt habe, sei eine Herausforderung gewesen, zudem hätten viele Einzelfallentscheidungen gefällt werden müssen. Die Patienten bestehen dann etwa auf einen bestimmten Impfstoff. Der Ärztliche Leiter muss den Kompromiss suchen – oder die Konfrontation. „Aber diese groß dimensionierte Anlage hat zumindest einen reibungslosen Ablauf gewährt und ist eine zuverlässige zentrale Anlaufstelle gewesen.“ In Spitzenzeiten ist das Zentrum in zwölf Impfzügen auf 45.000 Quadratmetern in den Hallen 25 und 26 unter Vollauslastung gelaufen.

Abschied von der Pandemie?

Brauer betrachtet das Impfzentrum als sehr sinnvolle Ergänzung zur niedergelassenen Versorgung. Eine feste Anlaufstelle mit geordneten Abläufen sei eine gute Investition – „aber wir haben eben nicht alle erreicht“, so Brauer. Daher sei das dezentrale Impfen jetzt umso wichtiger. Dass jetzt wieder Platz für Messen gemacht wird, ist auch ein gutes Zeichen. Mit dem Abbau des logistischen Präzedenzfalls geht auch ein gefühlter Abschied von der Pandemie einher.

Von Susanna Bauch