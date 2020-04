Home Learning startet in Niedersachsen

Hannover

Ab diesen Mittwoch endet für Niedersachsens Schüler aller Jahrgangsstufen der bisherige Bildungs-Lockdown in der Corona-Krise. Die Kinder und Jugendlichen erhalten verpflichtende Lernpläne und Materialien für das sogenannte „Home Learning“, also dem Lernen zu Hause – denn auch in der Corona-Krise gilt weiterhin die Schulpflicht. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hatte in der vergangenen Woche betont: „Der Schwerpunkt beim Lernen zu Hause soll auf die Stärkung der Basiskompetenzen gelegt werden, hierbei geht es vor allem um das Wiederholen und Festigen.“ Es gehe um Aufgaben, die sich die Kinder selbst erschließen können.

Eltern sind keine Hilfslehrer, dürfen aber unterstützen

Der Kultusminister sagt in einem Brief an Schüler und Eltern: „Ein Hochfahren auf Normalbetrieb mit regulärem Unterricht wird bis zu den Sommerferien jedoch realistisch betrachtet nicht möglich sein.“ Familien müssten daher immer wieder „Phasen des häuslichen Lernen organisieren“. Dies sei natürlich kein gleichwertiger Ersatz zum schulischen Unterricht und Eltern keine Hilfslehrer, betont Tonne: „Auch wenn sie ihre Kinder natürlich wie gewohnt begleiten und unterstützen dürfen.“

Anzeige

Tipps für ein stressfreies Lernen zu Hause

Doch wie organisieren Eltern und Kinder das „Lernen zu Hause“, damit es möglichst wenig zusätzlichen Stress und Streit gibt? Das Kultusministerium hat dafür einen Leitfaden erstellt:

Weitere NP+ Artikel

Ein strukturierter Tagesablauf sei hilfreich, da er ein „Gefühl von Sicherheit in einem veränderten Alltag“ vermittele. Eltern und Kinder sollten gemeinsam einen Tagesplan erstellen, auf dem Lern-, Pausen-, Essens-, Bewegungs- sowie Medienzeiten notiert werden. Eine gesunde Balance zwischen Arbeits- und Ruhephasen sei dabei für alle Beteiligten wichtig, heißt es. Tipp vom Minister: „Unbeliebte Arbeitsaufträge am besten sofort erledigen!“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Kinder brauchen, wenn es die Platzverhältnisse zulassen, einen eigenen Arbeitsplatz in einer ruhigen und ablenkungsarmen Umgebung. Der Tipp von Minister Tonne: „Handy, Musik und Fernseher bleiben beim Lernen am besten aus!“

Nach der Arbeit darf die Belohnung nicht fehlen

Zwar weist das Ministerium im Leitfaden darauf hin, dass die Aufgaben, die die Kinder für das „Home Learning“ erhalten, selbsterklärend seien sollen. „Eine maßvolle Unterstützung ist natürlich nicht verboten und kann dabei helfen, den Einstieg zu finden oder Verständnisprobleme zu lösen.“ Sollte das Kind Schwierigkeiten haben, soll es Kontakt zur Lehrkraft aufnehmen, um sich beraten und unterstützen zu lassen. Der Tipp vom Minister für die Schüler: „Belohne dich nach getaner Arbeit, zum Beispiel mit deiner Lieblingsmusik, einem Telefonat mit Freunden, einem Spiel mit der Familie oder anderen schönen Dinge, die dir Freude machen!“

Die drei Erfolgszutaten: Geduld, Gelassenheit und Humor

Statt Druck aufzubauen, sollten Eltern eine positive Lern-Atmosphäre schaffen, in der mit Freude und ohne Druck gelernt werden kann. Geduld, Gelassenheit und eine gute Portion Humor seien nun gefragt.

Von Britta Lüers