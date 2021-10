Schon wieder leere Regale: Dort, wo in Drogeriemärkten sonst Corona-Selbsttests die Regale füllen, ist vielerorts in Hannover aktuell Leere. Gibt es einen Engpass, weil die Selbsttests bald kostenpflichtig werden? Und wie sieht es in Apotheken aus? Die NP hat nachgefragt.