Hannover

Das Ende der kostenlosen Bürgertests rückt näher. Dass die Schnelltests ab dem 11. Oktober für jeden kostenpflichtig werden sollen, zeigt sich schon jetzt: an leeren Regalen in Drogerien wie etwa dm oder Rossmann.

„Ich wollte ein paar Selbsttests kaufen, aber das Regal ist komplett leer“, erzählt eine Kundin im dm in Hannover. Gerade mit Blick auf die Herbstferien, finde sie das ungünstig: „In der Schulzeit werden ungeimpfte Kinder ja gut versorgt, aber zwei Wochen ohne Kontrolle finde ich als Mutter doof.“ Die Nachfrage beim dm-Mitarbeiter ergibt, dass erstmal auch nichts nachgeliefert: „Es ist ein echter Engpass“, meint der Verkäufer. Rossmann-Sprecherin Nina Kieslinger bestätigte den Engpass hingegen nicht: „Es gibt eine stabile Warenversorgung“, sagte sie. Die Presseabteilung der dm-Märkte hat sich bisher nicht geäußert.

„Manche Menschen bevorraten sich“

Ohnehin anders sieht es in den Apotheken aus: „Wir haben bisher einen ganz normalen Durchsatz“, meint Silke Walter von der Sonnen-Apotheke in der Lister Meile. Dass Selbsttests in den Drogerien aktuell so gut verkauft würden, kann die Apothekerin erklären: „Dadurch, dass die offiziell durchgeführten Schnelltests bald kostenpflichtig werden, bevorraten sich manche Menschen möglicherweise.“ Die Wahl falle auf die Drogeriemärkte, weil die Schnelltests dort deutlich günstiger sind: Eine Packung mit fünf Selbsttests hatte im dm zuletzt 3,75 Euro gekostet, ein einzelner Test lag preislich bei 80 Cents. „Bei uns in der Apotheke verkaufen wir die Tests für 3,95 Euro pro Stück“, so Walter. Die Preise müssten ständig an die Einkaufspreise angepasst werden.

Grund dafür ist, dass Drogerien die Selbsttests in großen Mengen einkaufen, meist für all deren Filialen in ganz Deutschland. „Für unsere Apotheke hingegen kaufen wir die Tests in viel kleineren Mengen und können deshalb mit den Discountern oder Drogerieketten einfach nicht mithalten“, erklärt Walter. Einen Test für unter einem Euro anzubieten, ist in Apotheken undenkbar. Selbst bei den Preisen von rund 4 Euro bleibe nicht viel für die Apotheken übrig. „Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Erklärungspotenzial bei dem Verkauf der Selbsttests auch heute noch notwendig ist“, so Walter.

„Die Preise in den Drogerieläden sind wirklich unschlagbar“, findet auch eine Apothekerin der City- Apotheke in der Karmarschstraße. Auch dort sei ein Engpass bis dato noch nicht erkennbar: „Wir haben volle Regale und auch jede Menge Selbsttests im Lager.“ Verkauft würde der Hotgen Corona Antigen Selbsttest für je 4,95 Euro.

Diejenigen Menschen, die noch immer ungeimpft sind, brauchen einen negativen Corona-Test, um zum Beispiel Restaurants oder Kulturveranstaltungen besuchen zu dürfen. Und auch viele Geimpfte würden sich in bestimmten Situationen gerne testen lassen, um das Virus nicht vielleicht doch unbemerkt weiterzugeben. Durch die leeren Regale in den Drogeriemärkten, erwartet die Apothekerin der City-Apotheke jetzt mehr Kundschaft in den Apotheken: „Wenn die Tests in den Drogerien ausverkauft sind, werden die Kunden trotz höherem Preis zu uns kommen.“

Von Sophie Peschke