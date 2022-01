Hannover

Für die Schülerinnen und Schüler hat am Montag nach den Weihnachtsferien wieder der Unterricht begonnen. Trotz der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante starteten die Schulen im Präsenzbetrieb. Dafür hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) die Sicherheitsvorkehrungen an Niedersachsens Schulen noch einmal verschärft.

Bis auf Weiteres müssen sich alle ungeimpften und genesenen Schülerinnen und Schüler täglich vor dem Unterrichtsbeginn testen – gleiches gilt für ungeimpftes Personal. Nach vorherigen Plänen sollte die Testpflicht in der zweiten Schulwoche nach den Ferien auf dreimal wöchentlich gesenkt werden. Auch die Maskenpflicht wurde verschärft. Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung ist nun auch für unter 14-Jährige überall im Schulgebäude sowie im Unterricht Pflicht. Zuvor hatte für jüngere Schüler eine Stoffmaske ausgereicht.

Schulleiterin fordert vom Land mehr Geld für Masken

Der Start lief fast überall reibungslos, unterdessen schwelt die Debatte um eine Rückkehr in den Wechselunterricht weiter. Die Kinder der Grundschule Alemannstraße in Vahrenwald freuten sich nach Angaben von Schulleiterin Antje Dietrich, ihre Freunde nach den knapp dreiwöchigen Weihnachtsferien wiederzusehen. „Alle Kinder haben sich zu Hause getestet und wir haben sie am Schultor in Empfang genommen“, sagte Dietrich. Die Jungen und Mädchen würden „alles super mitmachen“. Keine Probleme gab es auch bei der neuen Pflicht zum Tragen einer OP-Maske.

Dennoch würde sich Schulleiterin Dietrich hier mehr Unterstützung, vor allem finanzieller Art, vom Land wünschen. Zwar habe es bereits Gelder für pandemiebezogene Anschaffungen gegeben, diese mussten aber schon vor Monaten ausgegeben werden. An der Grundschule Alemannstraße sind nur noch wenige Masken vorrätig, um Kindern bei vergessenen oder verschmutzten Masken auszuhelfen. Die Grundschulleiterin forderte daher „eine Neuauflage der finanziellen Unterstützung“.

„Kinder sind glücklich, wieder in die Schule zu kommen“

Auch an der Grundschule am Welfenplatz sind die Abläufe längst Routine. „Die Kinder wissen genau, wo sie stehen müssen und wie der Ablauf ist“, so Schulleiterin Sabine Wendrich. Da auch das Testen am Morgen mittlerweile zum Alltag der Kinder gehöre, sei es „nun auch egal, dass sie sich täglich testen müssen“. Der positiven Stimmung in der Schule taten Masken- und Testpflicht keinen Abbruch. „Die Kinder sind glücklich, wieder in die Schule zu kommen“, sagte Wendrich.

Ähnlich positiv verlief der Schulstart an der Grundschule Tiefenriede. Die Kinder seien „frohen Mutes“ gewesen, berichtete Schulleiter Andreas Kathmann: „Wir hatten überhaupt keine Probleme, alle Kinder sind getestet gekommen.“

Erkrankte Lehrkräfte trotz Impfung

An der IGS Garbsen freute sich Schulleiter Andreas Hadaschik, dass der Unterricht trotz der Omikron-Variante in Präsenz startete. „Das ist ganz ganz wichtig. Wir beobachten seit Monaten, wie sehr die langen Schulschließungen unseren Schülern zugesetzt haben“, so Hadaschik. Auffällig seien dabei vor allem die deutliche Zunahme von Auseinandersetzungen in der Unterstufe sowie eine Vielzahl von Unfällen auf dem Schulhof. Hadaschik führt das vor allem auf die schwache Motorik der Jungen und Mädchen zurück. „Zudem ist bei vielen das Handy zum besten Freund geworden. Echte soziale Kontakte verkümmern.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Trotz Doppelimpfungen fielen gleich drei Lehrkräfte zum Schulstart durch zum Teil schwere Corona-Infektionen aus, berichtete der Schulleiter weiter: „Erfreulich ist jedoch, dass wir, obwohl wir mit knapp 1700 Schülern eine sehr große Schule sind, nur sehr wenige Infektionen unter den Schülerinnen und Schüler haben.“ Inzwischen seien 80 Prozent der Oberstufenschüler geimpft.

IGS-Schulleiter bittet auch geimpfte Schüler um Testung

Die strengeren Corona-Regeln des Kultusministers begrüßte der IGS-Leiter, in einem Punkt widersprach er jedoch: „Es erschließt sich mir nicht, warum nicht auch Geimpfte und Genesene sich täglich testen sollen. Ich habe ausnahmslos alle Schüler gebeten, sich ebenfalls zu testen, damit wir ein möglichst großes Sicherheitsnetz haben und damit den Präsenzunterricht weiter schützen.“

Reibungslos lief auch der Start an der Leonore-Goldschmidt-Schule. „Wir wissen alle inzwischen, wie es funktioniert“, so Schulleiter Michael Bax. Vor den Ferien gab es täglich im Schnitt zwei bis drei infizierte Schülerinnen und Schüler – verteilt über alle Jahrgänge. Bax: „Jetzt sind es ein paar mehr, aber so lange es keinen Hotspot gibt, sondern sich die Fälle verteilen, bleibe ich optimistisch.“

Scharfe Kritik an egoistischen Forderungen von Verbänden

Der Mühlenberger Schulleiter stört sich vor allem an den Forderungen vieler Lehrerverbände und Gewerkschaften nach einem Wechsel ins Distanzlernen. „Diese Personen schauen vorrangig auf sich selbst und ihre Bedürfnisse und nicht darauf, was Schülerinnen und Schüler nach den vielen Monaten der Schulschließungen dringend brauchen. Präsenzunterricht ist elementar“, plädiert Bax. Das Szenario B wäre die schlechtere Alternative, so Bax: „Ich fühle mich durch meine drei Impfungen jedenfalls bestens geschützt und bin froh, wieder in der Schule zu sein.“

Schulleiter bangen um Verlässlichkeit an Grundschulen

René Mounajed, Vorsitzender des Schulleitungsverbands Niedersachsen, blickt unterdessen mit Sorge auf die nächsten Tage. Einen generellen Wechsel ins Szenario B, so wie es einige in seinem Verband fordern, hält auch er nicht für die richtige Lösung, weil es nicht mehr die Zeit flächendeckender Lösungen sei. „Aber einzelne Standorte, Lerngruppen und Kohorten werden mit Sicherheit phasenweise ins Distanzlernen gehen müssen, allein schon weil quarantänebedingte Lehrerausfälle die Lage verschärfen werden. Besonders hart wird das Grundschulen treffen, dort steht die Verlässlichkeit auf dem Spiel.“

Der Verbandsvorsitzende fordert daher „maximale Spielräume“ für Schulleitungen vom Kultusminister. Noch in dieser Woche sollen entsprechende Richtlinien erarbeitet werden, heißt es. Was verspricht er sich davon? Mounajed: „Dass wir, wenn wir Omikron im Haus haben, ganz schnell reagieren und im Notfall eigenmächtig Kohorten und Lerngruppen ins Distanzlernen schicken können. Die Sicherheit steht für uns immer vor der Präsenz.“

Von Britta Lüers und Cecelia Spohn