Encrochat geknackt: Polizei blickt in die Unterwelt von Hannover

Es ging um Drogen – viele Drogen. Auch der Handel und der Besitz von Waffen spielte in der Kommunikation immer wieder eine Rolle. Die Ermittler der Polizeidirektion (PD) Hannover trauten ihren Augen kaum, als sie lasen, welche Geschäfte die Organisierte Kriminalität mithilfe der Verschlüsselungssoftware Encrochat abwickelte. Wie informativ der Austausch für die Beamten war, formuliert Kripochef Ralf-Günter Goßmann so: „Wir haben wie durch ein Brennglas tief in die Unterwelt von Hannover geblickt.“ Die Zahl der Encrochat-Nutzer, die inzwischen identifiziert wurden, bewegt sich im unteren dreistelligen Bereich. Tendenz steigend.

Rund 1500 Euro kostete nach Angaben von französischen Ermittlern ein sechsmonatiges Abo für den verschlüsselten Chatdienst Encrochat. Vielen hannoverschen Dealern mit Chat-Pseudonymen wie „elpatronbro“ oder „deadlybattalion“ war es das offenbar wert, galt Encrochat doch lange als für die Behörden nicht zu knacken.

Mehr als 100 Datenpakete gehen nach Hannover

Doch französische IT-Experten machten es im Frühjahr 2020 möglich, dass auch Polizisten in Hannover die Nachrichten Krimineller zu lesen bekamen – den Spezialisten war es gelungen, den codierten Chatverkehr des Providers zu entschlüsseln. In der Folge erhielten Ermittlungsbehörden weltweit die aufschlussreiche Kommunikation der Verbrecher. Über das BKA und das LKA erreichten insgesamt gut 100 Daten-Pakete die Beamten der PD Hannover.

Anfangs gab es noch Zweifel, ob diese in Frankreich erhobenen Daten vor Gericht in Deutschland verwertet werden können. Verteidiger machten bei Haftprüfungsterminen vor dem Amtsgericht und dem Landgericht Hannover regelmäßig Beweisverwertungsverbote geltend. Doch das hat das Oberlandesgericht (OLG) in Celle mittlerweile geklärt, sagt Frank Bornemann, der Vorsitzende des niedersächsischen Richterbunds, der am OLG in Celle dem 2. Strafsenat angehört und auch Ermittlungsrichter ist. Die von französischen Behörden erhobenen Daten dürfen auch in hiesigen Verfahren verwertet werden, entschieden die Richter im August.

„Soko Klartext“ ermittelt

„Hannover bildet einen Schwerpunkt der Encrochat-Verfahren in Deutschland“, erklärt Kripochef Goßmann. In bislang etwa 50 Ermittlungskomplexen haben die Beamten die Erkenntnisse ausgewertet, zusammengeführt und bearbeitet. Zunächst war dafür eine Ermittlungsgruppe zuständig. Die hatte so viel Arbeit, dass sie inzwischen zu einer Sonderkommission (Soko) aufgestockt wurde. Die Einheit hat einen bezeichnenden Namen: „Soko Klartext“. Regional sind daran der Zentrale Kriminaldienst und die Polizeiinspektionen beteiligt, überregional sind das Landeskriminalamt, das Bundeskriminalamt und Europol eingebunden.

Landesweit hat das zu mindestens 150 Verfahren geführt. In Hannover sind die Ermittlungen mittlerweile so weit fortgeschritten, dass die Beamten knapp 30 Haftbefehle vollstrecken konnten. „Das Zusammenwirken mit der Justiz funktioniert tadellos“, betont Goßmann. Zurzeit schwappt über die Gerichte eine Welle von Encrochat-Verfahren.

Große Drogenmengen über Encrochat gehandelt

Das belastet zunehmend auch die Richter in Hannover – nicht nur wegen der großen Zahl zusätzlicher Anklagen. Eine zweistellige Zahl an Encrochat-Verfahren ist derzeit nach Angaben von Gerichtssprecherin Annika Osterloh allein am Landgericht Hannover anhängig – in einer zweistelligen Zahl haben Strafkammern bereits Urteile gesprochen, fünf davon sind rechtskräftig.

Die Verfahren haben es in sich. Dass die Großen Strafkammern Betäubungsmittelverfahren mit einer Vielzahl von Angeklagten auf den Tisch bekommen, sei an sich gar nicht ungewöhnlich, sagt Osterloh. „Bei den nunmehr hier anhängigen Encrochat-Verfahren besteht aber die Besonderheit, dass es sich um deutlich größere Rauschgiftmengen handelt als üblich.“

So zum Beispiel ein Verfahren gegen fünf Angeklagte, das seit dem Nikolaustag vor der 3. Strafkammer verhandelt wird. Die Angeklagten sollen über Encrochat 52 Kilogramm Kokain und 260 Kilogramm Marihuana verkauft – und damit 2,5 Millionen Euro verdient haben. Die Staatsanwaltschaft will das Geld möglichst einziehen.

Die großen Mengen und die hohen Summen mache die Verfahren zeitintensiv und aufwendig. Meist handelt es sich um gleich mehrere Angeklagte. „Häufig drohen Haftstrafen von bis zu zehn Jahren. Da wird im Prozess oft hart gekämpft – selbst wenn die Beweislage für die Anklage gut ist“, sagt Strafrichter Bornemann.

Die höchste Freiheitsstrafe bekam bisher Maurice B. (32). Der junge Familienvater hatte vor dem Landgericht Hannover zugegeben, über Encrochat den Handel von mehr als 100 Kilogramm Marihuana abgewickelt zu haben. Er muss sieben Jahre ins Gefängnis.

Der eine oder andere Täter musste inzwischen feststellen, dass sein kriminell erwirtschaftetes Geld tatsächlich weg ist. Durch richterliche Beschlüsse erwirkten die Beamten der PD im Bereich Hannover Vermögensarreste im Wert von bisher mehr als 5,5 Millionen Euro. Tatsächlich sichergestellt werden konnten bislang knapp 1,1 Millionen Euro. Bei den beschlagnahmten Werten handelt es sich um Immobilien, Gold, Schmuck, Autos, Bankguthaben und Bargeld. Kripochef Goßmann macht gleichzeitig deutlich: „Das Ende der Fahnenstange ist bei den Ermittlungen noch nicht erreicht. Ich bin zuversichtlich, dass weitere Encrochat-Nutzer enttarnt werden.“

Verbrecher weichen auf andere Verschlüsselungssoftware aus

Die Kriminellen sind aber längst auf neue Verschlüsselungssysteme wie etwa SkyECC ausgewichen – doch auch die sind bereits entschlüsselt. Auch diese Daten seien verwertbar und werden zu weiteren Verfahren führen, sagt Strafrichter Bornemann. Das Landgericht Hannover hat bereits drei zusätzliche Richterstellen zugewiesen bekommen. Im Mai wurde eine neue Strafkammer eingerichtet. Damit sei das Landgericht nach Angaben von Sprecherin Osterloh „zum jetzigen Zeitpunkt gut aufgestellt“.

Sollte es allerdings zu einer weiteren Welle von Verfahren kommen, werde das die Justiz an ihre Belastungsgrenze bringen, hatte der Deutsche Richterbund kürzlich gewarnt. „Wir testen mal wieder unsere Belastungsgrenze nach oben“, sagt Bornemann. „Wir werden nicht umhin kommen, die Strafjustiz weiter zu stärken.“

Auf den Drogenmarkt in Hannover hatten die Ermittlungserfolge dank der Encrochat-Daten nach Einschätzung von Bornemann bisher kaum einen Einfluss: „Der Drogenmarkt ist nicht zum Erliegen gekommen. Vorübergehende Engpässe sind von anderen ausgeglichen worden. Man könnte denken, der Sumpf sei jetzt trockengelegt – das ist er aber nicht.“

