Empfindliche Haftstrafe für Kokain-Dealer

Rechtssprechung in Zeiten von Corona: Während es im Landgericht Hannover in den vergangenen Tagen keine Verhandlungen gab, hat zumindest am Amtsgericht am Montag ein Prozess stattgefunden. Andrezj N. (34) wurde mit Atemschutzmaske in den Gerichtssaal 2173 geführt. Vor dem Urteil blinzelte er noch seiner schwangeren Freundin zu, doch kurze Zeit später wirkte er recht enttäuscht.

Wegen Kokainhandels wurde der Angeklagte zu einem Jahr und zehn Monaten Haft verurteilt. Er hatte am 14. Januar 2020 in der Hildesheimer Straße in Höhe der Haltestelle „Am Brabrinke“ in Laatzen 45 Gramm Kokain dabei. Das Rauschgift hatte einen so hohen Wirkstoffgehalt, dass die maßgebliche „nicht geringe Menge“ (so heißt es im Gesetz) weit überschritten war. Die Mindeststrafe beginnt dann bei einem Jahr Gefängnis.

Im Rausch Straftaten begangen

Seit 1996 lebt Andrezj N. in Deutschland. Er spricht sehr gut deutsch, hat eine Ausbildung als Schweißer. Bereits als Jugendlicher kam er häufig mit dem Gesetz in Konflikt. Doch selbst Jugendarreste und Gefängnis konnten ihn nicht bekehren. Zuletzt saß der Angeklagte wegen räuberischer Erpressung fast sieben Jahre ein.

Sein Anwalt, Christoph Rautenstengel, meint: „Mein Mandant leidet seit vielen Jahren unter einer Suchtproblematik.“ Er spricht von einer Alkohol- und Cannabis-Abhängigkeit. Unter Drogeneinfluss habe er auch einige Straftaten begangen. Nun wolle er eine Therapie machen und sollte aus der U-Haft entlassen werden, um seiner schwangeren Freundin beistehen zu können. Wegen des Geständnisses und der besonderen Lage wurde das Verfahren sehr zügig geführt, es dauerte kaum mehr als eine Stunde.

Keine Haftverschonung für den Angeklagten

N. bleibt trotz Geständnis und schwangerer Verlobter in U-Haft: Der Angeklagte verfüge derzeit über keine eigene Wohnung. „Und die Suchtproblematik herrscht weiterhin vor“, erklärte die Richterin. Deshalb gebe es keine Voraussetzung für eine Haftverschonung.

Aber in einem entscheidenden Punkt kam das Schöffengericht dem Angeklagten entgegen. Im Urteil heißt es, dass das Verbrechen aus einer „Betäubungsmittelabhängigkeit heraus“ begangen worden sei. Somit kann der Strafvollzug zugunsten einer Therapie ausgesetzt werden. „Insofern bin ich mit dem Urteil zufrieden“, erklärte Anwalt Rautenstengel. Und für Andrzej N. ist es wohl die allerletzte Chance, sein Kind aufwachsen zu sehen.

