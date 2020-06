Nach Video: Wie geht es Bosselmann in der Krise?

Hannover

Mit seinem emotionalen Ausbruch auf Facebook ist Bäcker Gerhard Bosselmann (64) zum Gesicht der Wirtschaftskrise geworden. 20 Millionen Mal wurde sein Video, das spontan und ohne Kalkül entstanden sei, seit Ende März geklickt. „Es ist eine Katastrophe“, sagt Bosselmann darin, seine Augen schwimmen in Tränen. „Bitte gehen Sie zu Ihrem Bäcker um die Ecke, scheißegal, wie der heißt. Gehen Sie einfach hin, weil Sie damit Arbeitsplätze retten. Denn wir haben alle um unsere Jobs eine Scheißangst.“

„Wir haben uns an die Pest gewöhnt, aber sie wirkt“

Ohne Kunden werde sein Unternehmen nach sechs bis acht Wochen sterben. Auch davor warnte der Geschäftsmann in seinem Appell. Elf Wochen sind seit dem viralen Hit vergangen, zahlreiche Verbote, die das Land im Kampf gegen das Coronavirus angeordnet hatte, wieder gelockert. Haben sich Ihre Sorgen und Nöte bewahrheitet, Herr Bosselmann?

Anzeige

„Wir haben uns an die Pest gewöhnt, aber sie wirkt“, sagt der Bäckermeister. Erleichterungen oder Verbesserungen spüre er keine. Von der Politik fühlt er sich allein gelassen und verraten: „Warum klappt der Mittelstand in der Coronakrise so schnell zusammen? Weil wir keine Luft mehr haben, seit Jahren hat uns der Staat immer mehr belastet.“ Bosselmann beklagt die fehlende Fachkompetenz in der Politik, „sonst hätten wir jetzt auch schnellere Lösungen gehabt“, glaubt er. Stattdessen fehle es ihm an Planungssicherheit. „Wir fahren Tag für Tag unser Schiff durch den Nebel und sehen kein Ende.“ Zwar habe er Mittel bei der KfW-Bank beantragt, glücklich ist er damit nicht: „Jedem Unternehmer fällt es schwer diese Kredite zu beantragen, um damit Löcher zu stopfen, in meinem Fall die hohen Ladenmieten, anstatt das Geld für Zukunftsinvestitionen einzusetzen.“

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

„Nein, ich schreie nach gar nichts.“

Ist das ein Ruf nach mehr Hilfe? „Nein, ich schreie nach gar nichts. Aber ich schreie nach zuverlässigen Informationen in Bezug auf das Virus. Wo stehen wir grad in der Pandemie? Muss ich jetzt für vier Wochen planen oder sind wir Weihnachten schon weg? Jeder erzählt was anderes, das verunsichert die Menschen.“ Nach seinem öffentlichen Warnschrei im März habe er 10.000 Mails aus dem gesamten Mittelstand erhalten. Nicht alle waren freundlich. Ein zweites Video dieser Art werde es daher nicht gegeben: „Emotionen und Wahrheit werden leider nicht als Zeichen von Stärke, sondern als Schwäche gewertet. Das habe ich gelernt.“

Lesen Sie auch

Viele Mitarbeiter weiter in Kurzarbeit

Bosselmann ist Chef von 21 Filialen in der Region, 205 Mitarbeiter hat er auf der Gehaltsliste. Alle Filialen seien wieder geöffnet, doch viele Mitarbeiter weiter in Kurzarbeit. „Denn wir haben nur noch ein Zehntel der Kunden. Keiner hat grad Lust in die Stadt zu gehen und das bekommen wir jeden Tag zu spüren. Die Bäckereigastronomie ist zu 90 Prozent weggebrochen, aber trotzdem muss ich für meine Läden weiter Miete zahlen“, so Bosselmann. Dennoch ziehe die ganze Firma an einem Strang. „Das ist das einzig Positive, was Corona uns gebracht hat. Nie zuvor war der Firmenzusammenhalt so stark wie heute, es ist ein Miteinander auf Augenhöhe. Dieses hohe Gute werden wir nie wieder loslassen.“

„Eine zweite Infektionswelle würde uns zerstören“

Doch so lange in Niedersachsen Maskenpflicht und Kontaktverbote gelten, werde der Umsatz in seinen Geschäften niedrig bleiben. Vor Jahresende rechnet Gerhard Bosselmann nicht mit spürbaren Erleichterungen und „spürbar genug in der Kasse“, wie er es nennt. Doch auch danach, wenn es sein Geschäft dann überhaupt noch gebe, „wird es nie wieder so sein wie vorher. Wir rechnen dauerhaft mit einem deutlichen Umsatzrückgang, müssen uns bei 25 bis 30 Prozent unter Normal beim Umsatz einpendeln.“ Die Politik lag falsch mit ihrer Einschätzung, dass es schnell wieder gut werde, so Bosselmann: „Stattdessen fressen uns jetzt die Verluste auf, an Gewinne ist nicht zu denken. Das geht dem gesamten Mittelstand so, alle kämpfen ums nackte Überleben, alle stehen mit dem Rücken an der Wand“. Eines weiß der Geschäftsmann daher heute schon sicher: „Eine zweite Infektionswelle würde den Mittelstand komplett zerstören.“

Von Britta Lüers