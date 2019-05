Hannover

Sir Elton John feiert seinen Abschied auf Raten - und dreht dabei die ein oder andere Ehrenrunde. Vor einem Jahr kündigte die britische Musiklegende seine letzte Welttournee an. Die dauert zwei Jahre. „Es wird das letzte Mal sein, dass ich um die Welt toure und sie bereise, da sich meine Prioritäten geändert haben“, sagte John damals bei der Verkündung in New York. Der als Reginald Kenneth Dwight in einem feinen Londoner Vorort geborene Musiker hat mit seinem Ehemann zwei Kinder und will ihnen gern beim Erwachsenwerden zusehen.

Auf seiner Abschiedsreise wird der Komponist, der im Oktober seine Autobiografie veröffentlicht, Welthits seiner fast 50-jährigen Karriere präsentieren – darunter „ Candle in the Wind“, als Ode an Marilyn Monroe entstanden und später auf Prinzessin Diana umgewidmet. Zudem Songs wie „Your Song“, „Sorry Seems to Be the Hardest Word“ und „Rocket Man“. Das kann er, der kleine große Mann mit dem Hang zu riesigen Brillen und dem Cartoongesicht: John ist hemmungslos gefühlig und dabei hundertprozentig authentisch. „Live aufzutreten belebt mich ungemein und ich bin sehr dankbar dafür, noch einmal vor einem großartigen Publikum rund um den Globus auftreten zu dürfen, ” so Elton John. „Ich möchte die Kreativität und Leidenschaft, die mich schon immer vorangetrieben hat, ein letztes Mal auf meiner Abschiedstour meinen Fans präsentieren.“ Und am Ende verklingt das Piano.

Zur Galerie Am Mittwoch macht Elton John mit seiner Tour Halt in Hannover.

Am Mittwoch spielt Sir Elton John auf seiner „Farewell Yellow Brick Road“-Tour in der ausverkauften Tui-Arena. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Einlass startet um 18 Uhr. Es wird wegen der Sicherheitsmaßnahmen wie Taschenkontrollen darum gebeten rechtzeitig anzureisen, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Große Taschen und Rucksäcke sind verboten, Handtaschen in einem maximalen DIN A4 Format sind erlaubt. Die Eintrittskarte gilt ab 3 Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 5 Uhr des Folgetages als Fahrausweis im GVH.

Die bisherige Setlist der Tour Bennie and the Jets All the Girls Love Alice I Guess That's Why They Call It the Blues Border Song Tiny Dancer Philadelphia Freedom Indian Sunset Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time) Take Me to the Pilot Sorry Seems to Be the Hardest Word Someone Saved My Life Tonight Levon Candle in the Wind Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding Burn Down the Mission Daniel Believe Sad Songs (Say So Much) Don't Let the Sun Go Down on Me The Bitch Is Back I'm Still Standing Saturday Night's Alright for Fighting Zugaben: Your Song Goodbye Yellow Brick Road

Von NP