Elternwille: Zurück zur Schullaufbahnempfehlung?

Hannover

Die Wahl der richtigen Schulform liegt in Niedersachsen in der Hand der Eltern. Denn es gilt der freie Elternwille. Immer mehr Kinder wechseln nach der Grundschule aufs Gymnasium. 2018 waren es immerhin 43,6 Prozent. Doch nicht alle von ihnen sind für diese Schulform geeignet. Sie scheitern und müssen wegen schlechter Noten die Schule verlassen.

Björn Försterling ( FDP) ist deswegen überzeugt: „Wichtig ist es, die Schule nicht danach auszusuchen, welchen Abschluss man sich für das Kind wünscht, sondern was zum Zeitpunkt des Schulwechsels der beste Lernort für das Kind ist. Der muss nicht in jedem Fall das Gymnasium sein.“ Der Liberale will, dass den Eltern bei dieser Entscheidung wieder mehr Orientierungshilfe geboten wird. Deswegen fordert er die erneute Einführung der Schullaufbahnempfehlung.

Eine Position, die auch Mareike Wulf ( CDU) vertritt: „Wir stehen zum freien Elternwillen, allerdings darf man die Eltern nicht mit ihrer Entscheidung alleine lassen und muss verständliche und transparente Orientierungshilfen geben. Dazu gehört auch die Wiedereinführung der Schullaufbahnempfehlung nach Klasse vier.“

Für Harm Rykena ( AfD) ist sicher, dass diese Entscheidung den Eltern und vor allem den Kindern langfristig hilft. „Viele Schüler finden sich derzeit auf der für ihre Bedürfnisse falschen Schulform wieder. Die daraus resultierenden Erfahrungen von Überforderung und Misserfolg wirken sich langfristig schnell negativ auf den Bildungserfolg aus.“

Kultusministerium setzt auf Beratungsangebot

Die Schullaufbahnempfehlung galt in Niedersachsen von 2004 bis 2015 – war aber ausdrücklich nicht verbindlich. Seit der Abschaffung gibt es in Niedersachsen ein Beratungsangebot für die Erziehungsberechtigten, das aus mindestens zwei Gesprächen besteht. In ihnen sollen die Lehrkräfte den Eltern bei der Wahl der richtigen Schulform für ihr Kind Orientierung bieten. Ein Sprecher der Kultusministeriums teilte mit: „Die Regelung hat sich bewährt.“ Zu einer Wiedereinführung der Schullaufbahnempfehlung will Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) nicht zurück. Der Sprecher des Ministeriums sagte allerdings: „Um bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, ist geplant, dass die Schule auf Anfrage der Erziehungsberechtigten diesen eine nicht verbindliche Empfehlung aussprechen kann.“

Niedersachsen gehört damit zu den Bundesländern, die den freien Elternwillen weiterhin stärken wollen. In Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen sieht das dagegen anders aus: Dort erteilen die Grundschulen eine verbindliche Empfehlung. Dieser Weg wird häufig kritisiert. Im Fokus steht dabei der Leistungsdruck, der schon frühzeitig auf Kinder ausgeübt wird – die Rede ist vom „Grundschulabitur“.

Grüne sprechen sich gegen Selektierung aus

Julia Willie Hamburg (Grüne) hält wenig davon, Schüler schon frühzeitig zu selektieren. Sie übt deswegen eine grundsätzliche Kritik am Bildungssystem in Niedersachsen: „Die Entscheidung, auf welche Schulform ein Kind wechselt, sollte so lange wie möglich hinausgezögert werden.“ Hamburg spricht sich deswegen für ein flächendeckendes Gesamtschulmodell aus. Gleichzeitig betonte sie, dass Brüche in der Bildungsgeschichte der Kinder vermieden werden sollten. Sie lehnt Abschulungen im Falle des Scheiterns deswegen strikt ab. Vielmehr sollten Gymnasien ähnlich wie Gesamtschulen alle Schulabschlüsse vergeben.

Laut Kultusministerium lag die durchschnittliche Quote der Schüler, die vom Gymnasium auf eine andere Schulform wechselten im Vergangenen Jahr bei 0,54 Prozent. In der sechsten Klasse verließen 250 Schüler das Gymnasium und wechselten auf die Realschule, im siebten Jahrgang waren es landesweit sogar 341 Kinder.

Lesen Sie auch

Von Mandy Sarti