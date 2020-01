Elternwille: Mit allen Mitteln auf das Gymnasium?

Hannover

Welche Schule für mein Kind? Da gibt der Elternwillen den Ausschlag, und der ist eindeutig: Mehr als die Hälfte der Viertklässler geht auf ein Gymnasium. Doch nicht für jeden ist das die richtige Wahl, viele sind am Gymnasium überfordert und müssen zwangsweise wechseln. Pro Schuljahr sind es rund 600 Schüler, die an ihrer ersten Schulwahl scheitern, mehr als die Hälfte kommt von Gymnasien. Ist der Elternwille also wirklich sinnvoll? Die NP sucht Antworten.

„Ich finde, dass der Elternwille zu einer freien demokratischen Gesellschaft gehört. Eltern sollten frei und mündig für ihre Kinder entscheiden“, sagt Frank Post, Leiter der Grundschule Fuhsestraße. Etwa 50 Prozent der Viertklässler seiner Schule wechseln jedes Jahr auf ein Gymnasium. Die Schüler seien heute nicht schlauer, nur weil mehr auf Gymnasien gehen, meint Post: „Ich denke eher, dass die Eltern den Wunsch verfolgen, das Beste für ihr Kind zu wählen. Also Aufstieg durch Bildung. Aber es gibt auch andere Wege, dieses Ziel zu erreichen.“ Die Aufgabe der Grundschulen sei es dabei, Eltern vorab gut zu beraten, so Post: „Dafür sammeln wir Beobachtungen aus vier Schuljahren und können gut einschätzen, was ein Kind kann.“

Lesen Sie auch: Elternwille-Debatte – „Die Orientierungsstufe brachte Entspannung“

In eigener Verantwortung wählen

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) will nicht am Elternwillen rütteln: „Wir trauen Eltern zu, die richtige Schulform für ihr Kind in eigener Verantwortung zu wählen.“ Der Minister betont zudem, dass „unser Schulsystem sehr durchlässig ist und viele individuelle Lernwege an verschiedenen Schulformen ermöglicht“. Und, so Tonne: „Nicht jeder benötigt das Abitur oder muss studieren, um eine gute Arbeit zu finden und zufrieden zu sein.“ In vielen Ausbildungsberufen stecke großes Potenzial: „Die akademische und die berufliche Bildung sind gleichwertig.“

Karl-Heinz Heinemann, Direktor der Lutherschule und Sprecher der Gymnasien in Hannover, beklagt immer mehr „beratungsresistente Eltern“. Im vergangenen Jahr wechselten nach Angaben der Stadt Hannover 2032 Jungen und Mädchen auf ein Gymnasium, im Jahr zuvor waren es mit 2164 jedoch noch mehr.

Dass Eltern in Niedersachsen frei entscheiden können, auf welche Schule ein Kind geht, begrüßt Heinemann dennoch. Der Elternwille habe ein klares Eltern- und Menschenbild vor Augen: „Eltern, die sich kümmern und informieren. Dazu gehört eben auch, Beratungsgespräche an Grundschulen und Infotage an weiterführenden Schulen in Anspruch zu nehmen und genau hinzuhören. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist der Elternwille ein gutes Mittel.“ Doch Eltern sollten nicht allein darauf hören, rät er: „Sondern auch auf ihre Kinder. Die Kinder haben oft eine gute Selbsteinschätzung. Nicht immer korrespondiert das aber mit den Wünschen der Eltern.“

Lesen Sie auch: Schule der Zukunft – Braucht Hannover einen Modellversuch?

„Klare Empfehlungen sinnvoll“

Auch Kathleen Fleer, Leiterin der IGS Kronsberg, spricht den Beratungsgesprächen an Grundschulen eine hohe Bedeutung zu. Den freien Elternwillen sieht sie jedoch kritisch: „Für gut informierte Eltern ist er sicher positiv zu sehen, dennoch halte ich klare Empfehlungen für sinnvoller. Damit würde vielen Kindern eine geschundene Schulbiografie und frühe Frustrationserfahrungen erspart werden.“ Viele Eltern seien jedoch dem Irrglauben verfallen, dass nur das Gymnasium der beste Weg sei. „Der Gesellschaft und den Schulen gelingt es nicht, diesen Eltern die Angst zu nehmen“, so Fleer.

Dabei werde ein schulischer Abstieg stärker als negativ empfunden, sagt Elternvertreter Matthias Ahäuser, der auch Mitglied im Landeselternrat ist, umso positiver sei ein späterer Aufstieg. Zwar würden Eltern von künftigen Fünftklässlern eine wichtige Entscheidung treffen, aber eben keine für das ganze Leben, so Wolf Grütter, stellvertretender Vorsitzender des Regionselternrates. Auch über andere Schulformen sei der Weg zum Abitur möglich, betonen die Elternvertreter. Ahäuser: „Eltern dürften nicht zu Scheiterbegleitern ihrer Kinder werden.“

Lesen Sie auch:

Von Britta Lüers