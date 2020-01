Elternwille: Mehr Orientierung ist nötig

Hannover

Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Das Beste ist bei der Wahl der weiterführenden Schule aber relativ. Mehr als 300 Kinder in Hannover haben im vergangenen Schuljahr die fünfte Klasse auf dem Gymnasium nicht geschafft und mussten abgeschult werden. Das ist für jedes siebte Kind dieser Schulform eine bittere Erfahrung des Scheiterns.

Lehrer und Eltern können richtig und falsch liegen

Die Begabungen der Kinder zeigen sich nicht immer bereits in der vierten Klasse. Der freie Elternwille ist ein wichtiges Gut. Er kann bei ehrgeizigen Zielen, die unsere Kinder überfordern, aber großen Schaden anrichten. Gerade, wenn sich Eltern durch Beratungsresistenz auszeichnen, wie Schulleiter oft beklagen. Genauso können Lehrer in den Einschätzungen über unsere Kinder falsch liegen. Beides ist Wasser auf den Mühlen von Erziehungswissenschaftler Manfred Bönsch. Er hält eine Rückkehr zur Orientierungsstufe für überlegenswert.

Mehr Informationen für weiterführende Schulen nötig

Was also tun? Erstens, Eltern sollten die Empfehlungen der Lehrer ernst nehmen. Schließlich kennen sie unsere Kinder sehr gut. In Zweifelsfällen, bei entsprechend schlechten Notenschnitten, sollte ihr Wort Gewicht haben. Zweitens, gebt unseren Kindern mehr Zeit, sich in der fünften und sechsten Klasse zu orientieren. Drittens, schon während der Entscheidung für die Form der weiterführenden Schule, muss es ein breites Informationsangebot zu dem weiten Feld der Schullaufbahnen geben. Denn das Abitur ist auch später möglich.

Von Sönke Lill