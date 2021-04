Eltern warten auf Einschulungsschreiben: Technische Probleme bei der Stadt

Hannover

Dem ersten Schultag fiebern Kinder wie Eltern bereits lange voraus. Dieses Jahr dürfte das „Fiebern“ ein ganz kleines bisschen länger dauern. Die Briefe zur Anmeldung sind noch nicht verschickt worden. Was bei einige Eltern für Verunsicherung sorgt, hat aber einen rein technischen Grund, wie die Stadt auf NP-Anfrage mitteilte.

Sie haben Post: Kitakinder, die nächstes Jahr die Schule besuchen, bekommen in der Regel im Frühjahr des Vorjahres einen Brief, der die Anmeldeunterlagen für die Grundschule ihres Einzugsgebiets enthält. Wer diese Briefe verschickt oder weitergibt (etwa die Kita oder die Grundschule selbst) ist von Region zu Region unterschiedlich. In Hannover kommt die Post vom Schulträger – der Stadt.

Eltern müssen sich noch zwei Wochen gedulden

Laut Landesschulbehörde, die in der Sache die Oberaufsicht hat, sollten alle Eltern bis Anfang Mai informiert sein. In Hannover wird das jedoch eng. Der Versand hat sich bereits verzögert. Coronabedingt, wie manche Eltern vermuteten? Nein, heißt es aus dem Rathaus. „Aufgrund einer technischen Umstellung konnten die Briefe noch nicht versandt werden“, sagt Stadtsprecher Felix Weiper. „Darüber wurden die Grundschulen informiert.“

In manchen Kitas und Schulen wurden dazu sogar Aushänge angebracht, um verunsicherte Eltern zu informieren. Weiper: „Dafür und für weitere Anfragen steht das Team Einschulung der Landeshauptstadt Hannover unter der Telefonnummer 0511-168-43994 zur Verfügung.“

Aktiv werden müssten Eltern jedoch nicht. Die Briefe mit der Aufforderungen zu Schulanmeldungen werden in den nächsten zwei Wochen versandt, teilte die Stadt mit. Allerdings hat Corona auf das weitere Prozedere dennoch einen gewissen Einfluss: „Auch in diesem Jahr wird in Hinblick auf die Corona-Pandemie keine Präsenzanmeldung stattfinden, sondern die Anmeldungen werden, wie im vergangenem Jahr, schriftlich erfolgen“, so der Stadtsprecher.

Übrigens: Die Schuleingangsuntersuchungen für Kinder, die bereits 2021 eingeschult werden, sollen nach Möglichkeit alle durchgeführt werden, teilte das zuständige Gesundheitsamt der Region mit. Vergangenes Jahr hatte es Verzögerungen gegeben, bei einigen Kindern fiel die Untersuchung sogar ganz aus, oder wurde später nachgeholt. Für den Schulstart 2021 wurden aber bereits 9000 der 11.000 Abc-Schützen durch das sozialpädiatrischen Team untersucht. Man sei optimistisch, bis Anfang September auch alle übrigen Schulanfänger angeschaut zu haben.

Von Simon Polreich