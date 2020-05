Eltern sauer: Kita will Kinder nur 45 Minuten pro Woche betreuen

Wedemark

Schritt für Schritt soll in Niedersachsens Kitas der Betrieb wieder hochgefahren werden. Dass es im Einzelfall nur in kleinen Trippelschritten vorangeht, zeigt sich jetzt am Beispiel der Kita Wederacker in Mellendorf (Wedemark). Ende Mai soll es auch hier wieder ein Angebot für Vorschulkinder geben. Statt Vorfreude herrscht bei betroffenen Eltern aber Ernüchterung. Nur ganze 45 Minuten Betreuung kann die Einrichtung den Familien anbieten – pro Woche. Auch Mutter Melanie Bühler ist enttäuscht. „Das hilft weder den Kindern noch den Eltern“, sagt sie.

Bühler und ihr Mann haben keinen Anspruch auf eine Notbetreuung, die Zwillingssöhne (6) sind seit neun Wochen Zuhause. Ihre Hoffnungen ruhten daher auf dem Stufenplan des Kultusministeriums zur Kita-Öffnung, der auch ein Angebot für Vorschulkinder vorsieht. Mittlerweile wurden die Vorgaben überarbeitet, im neusten Leitfaden heißt es: Für die Kinder, die im Sommer 2020 eingeschult werden, kann zusätzlich abseits der Notbetreuung und von dieser zeitlich oder räumlich getrennt, in kleinen, konstanten Gruppen ein vorschulisches Angebot gemacht werden. „Leider zeigt sich jetzt, dass die Formulierung sehr schwammig ist“, sagt die Mutter.

„Sinnfreies Angebot“

In ihrem Fall hat sich die Kita Wederacker jedenfalls an der unteren Grenze orientiert. Aufgeteilt in zwei Gruppen dürfen die Vorschulkinder ab dem 25. Mai zwar wieder in die Einrichtung, allerdings nur für eine Dreiviertelstunde pro Woche. Das entspricht dem Vorschulprogramm, das die Kita auch vor der Corona-Pandemie im Regelbetrieb angeboten hat. Ohne jede weitere Betreuungszeit hält Bühler es allerdings für „ein sinnfreies Angebot“. „Ein wenig mehr Zeit sollte man den Kleinen schon für Spiel und Spaß gönnen“, sagt sie. Von einer Entlastung für die Eltern könne erst recht keine Rede sein.

Grundsätzlich stehen Eltern von Kita-Kindern vor einer mitunter schwierigen Entscheidung: Die Vorteile der Betreuung müssen gegen das Infektionsrisiko abgewogen werden. „Für 45 Minuten in der Woche werden wir dieses Risiko nicht eingehen“, sagt Melanie Bühler. Auch aus pädagogischer Sicht hält sie eine auf das Vorschulprogramm reduzierte Betreuung für fragwürdig. „Ich bin keine Pädagogin. Aber wenn die Kinder nach elf Wochen wieder in die Kita dürfen, wollen sie doch erstmal mit ihren Freunden spielen und keine Schwingübungen mit dem Stift machen. Die Kinder brauchen jetzt die sozialen Kontakte, das Vorschulangebot ist da zweitrangig“, ist sie überzeugt. Anders wäre die Situation bei Kindern, die zusätzlich in der Notbetreuung sind.

Bei aller Kritik: Der Kita will die Mutter den Schwarzen Peter nicht zuschieben: „Wir haben hier tolle Erzieher und unsere Kinder vermissen sie sehr“, betont sie. „Ich sehe die Kitas hier ganz klar sich selbst überlassen. Da ist die Politik gefordert, einheitlich geltende Vorgaben zu formulieren.“ So habe eine andere Kita in Mellendorf bereits seit Montag für die Vorschulkinder täglich von 8 bis 14 Uhr geöffnet. „Da können wir von sinnvoller Betreuung und Entlastung für die Eltern sprechen“, sagt Bühler.

Kita fühlt sich „im Regen stehen gelassen“

Träger der Kita Wederacker ist die Kinderfreunde Wedemark GmbH. Auf NP-Nachfrage erklärte Geschäftsführer Tim Arndt-Sinner, man habe den Eltern die Gründe für das knapp bemessene Angebot mittlerweile ausführlich erklärt. Diese seien so auch akzeptiert worden. Unter den aktuellen Vorgaben zum Infektionsschutz ist die Einrichtung räumlich und personell schon am Limit, Vorrang habe weiterhin die Notbetreuung. Daher sei es auch wenig hilfreich, dass das Kultusministerium das Tempo für die Öffnungen nun nochmal angezogen hat. So wurde am Freitag die Aufstockung der Notbetreuung auf bis zu 50 Prozent vom 8. Juni auf den 11. Mai vorgezogen. Laut Ministerium sei der Zeitplan zwar nur eine Empfehlung, die „nicht zwingend ab diesem Zeitpunkt“ umgesetzt werde müsse. Die Verantwortlichen könnten je nach Situation flexibel agieren. „Aber solche Nachrichten schüren bei den Eltern natürlich wieder eine neue Erwartungshaltung. Wir fühlen uns da von der Politik im Regen stehen gelassen“, gibt Arndt-Sinner zu.

Auch die Landeshauptstadt verweist unterdessen auf die strengen Richtlinien, nach denen die Vorschulangebote zeitlich und räumlich von den Notbetreuungsgruppen getrennt zu halten sind. „Von daher ist es in erster Linie eine Frage der personellen, räumlichen und organisatorischen Möglichkeiten vor Ort in der jeweiligen Einrichtung, auf welche Art dies umgesetzt werden kann“, sagt Stadtsprecherin Pia Zimmermann. Inhalte und Durchführung lägen in der Verantwortung der jeweiligen Träger oder Einrichtungen. „Hier gibt es kein gültiges Rahmenkonzept für alle, zumal nicht in jeder Einrichtung das gesamte Personal zur Verfügung steht.“

Für Melanie Bühler ist das kein Trost. Sie kann die Argumente zwar nachvollziehen. „Ungerecht ist und bleibt die Situation aber trotzdem, wenn in einem Ort zwei Kitas so unterschiedliche Angebote machen“, sagt sie. „Da kann von Chancengleichheit keine Rede sein.“

Von André Pichiri