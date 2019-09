Hannover

Die Polizei hat in der Südstadt einen 57-jährigen Mann ermittelt, der in den vergangenen Tagen mehrfach Kinder am Altenbekener Damm angesprochen hatte. Er soll möglicherweise versucht haben, sie in seine Wohnung oder sein Auto zu locken. An den Schulen dort herrscht Alarmstimmung.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Mann zunächst Freitagnachmittag in der Nähe einer der Schulen zwei zwölfjährige Mädchen angesprochen. Er gab Handyprobleme vor und bat die Kinder, ihn zu begleiten. Diese gingen aber auf das Schulgelände zurück. Nachdem der Unbekannte den Kindern zunächst gefolgt war, drohten sie, die Polizei zu rufen. Daraufhin entfernte sich der Verdächtige.

Noch am selben Tag sprach der Mann zwei weitere Mädchen (10) auf dem Weg zur U-Bahn-Station Altenbekener Damm an. Er bat um Hilfe. Als er einem der Mädchen an die Schulter fasste, liefen beide Kinder weg. Montagmorgen war der Mann wieder an gleicher Stelle unterwegs. Gegen 7.50 Uhr bot er drei Mädchen (14 und zweimal 15) ihnen Geld für die Unterstützung beim Babysitten an. Als die Mädchen sich daraufhin auf das Gelände ihrer Schule begaben, entfernte er sich.

Verdächtiger ist kein Unbekannter

Durch intensive Ermittlungen kamen Beamte des Polizeikommissariats (PK) Südstadt auf die Spur des 57-Jährigen. Kein Unbekannter, denn er soll bereits am 21. Juli in der Südstadt versucht haben, eine 16-Jährige in sein Auto zu ziehen. Ein Strafverfahren deswegen läuft noch. „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen“, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Kathrin Söfker.

Am Mittwochmorgen hielt sich der Verdächtige erneut im Bereich des Altenbekener Damms auf, wo er von den Fahndern angetroffen wurde. Er gab zu, mehrere Mädchen angesprochen zu haben. Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten des 57-Jährigen hätten sich indes nicht ergeben, so ein Polizeisprecher. Den Beamten blieb nur übrig, ihn mit einer sogenannten Gefährderansprache darauf hinzuweisen, dass er sich auf sehr dünnem Eis bewege. Dann wurde er wieder entlassen.

Eltern sind verunsichert

Die Eltern an Bismarck- und Tellkampfschule sowie an der katholischen Ludwig-Windthorst-Schule sind stark verunsichert. „Es ist sehr dreist von dem Täter, die Kinder mit viel Geld zu locken“, so eine Mutter zur NP. „Gerade in der heutigen Zeit, wo jeder das neueste Smartphone oder die schicksten Turnschuhe haben will.“ In einer Warnung per E-Mail hatte die stellvertretende Schulleiterin der Bismarckschule, Annette Hewitson, davon berichtet, dass der Mann den Kindern Geld in Höhe von 200 bis zu 600 Euro angeboten haben soll.

Die Polizei steht mit den Schulen im engen Austausch. In den kommenden Tagen wird sie ihre Präsenz rund um diesen Bereich erhöhen. Wichtig sei, dass sich die Schülerinnen und Schüler, sollten sie angesprochen werden, auch trauen, die Polizei anzurufen, rät Hewitson. Und auch die Polizei bittet Eltern, deren Kinder betroffen sein könnten, sich beim PK Südstadt unter der Telefonnummer 0511/109 32 17 zu melden.

Von Andreas Krasselt