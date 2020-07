Eltern im Corona-Stress: Droht jetzt die Burnout-Welle?

Hannover

Der neue Alltag mit dem Corona-Virus belastet vor allem Familien. Warum das so ist, erklärt Nina Sauer (47), die Chefärztin der Klinik für Psychosomatische Medizin am Diakovere Henriettenstift.

Das Corona-Virus bestimmt nach wie vor unseren Alltag. Besonders hart trifft es viele Familien. Warum?

Es fängt schon damit an, dass das Corona-Virus eine Erkrankung auslösen kann, die wir nicht genau verstehen. Jeder kann sich anstecken, dann geht’s in die Quarantäne, vielleicht auf die Intensivstation, die Erkrankung kann auch zum Tode führen, und die Patienten sterben nach wie vor alleine. Das möchte niemand. Es herrscht daher eine wahnsinnige Verunsicherung in der Bevölkerung. Was soll ich tun? Was darf ich tun? In Familien kommen noch Fragen hinzu wie: Was darf ich meinen Kindern erlauben, was muss ich ihnen verbieten? Vielleicht verliebt sich ein Teenager, ist zu Beginn der Pandemie mit jemandem zusammen gekommen, den er nun treffen möchte. Ohne Maske. Und das ist nur einer von vielen Konflikten.

Wie auch die Kombination aus Homeoffice und Homeschooling.

So ist es. In vielen Familien arbeiten beide Elternteile. Dann schließen plötzlich die Kindertagesstätten und Schulen und die Kinder sind daheim. Ich selbst bin fein raus, mein Sohn ist 15, meine Tochter 24, die können für sich selbst sorgen. Aber viele Eltern haben kleinere Kinder. Und die Kombination von Arbeit und Schule daheim hinzubekommen, ist dann schnell eine ganz große Hürde. Manche erfahren Kulanz vom Arbeitgeber, verlegen ihre Arbeitszeit auf den Abend oder das Wochenende, können aus dem Homeoffice arbeiten. Trotzdem geht den meisten Eltern irgendwann die Luft aus. Die Distanz von der Arbeit und dem Ruhepol daheim ist nicht mehr gegeben, abschalten nicht allen möglich. Das schlaucht.

Manche bedrücken Existenzängste.

Genau, Probleme wie Kurzarbeit, Job-Angst oder die Sorgen Selbstständiger kommen noch dazu. Viele Familien erfahren gerade eine lebensverändernde Situation, die sie noch nicht überschauen können. Sie haben keine Ahnung, wo sie dieses Jahr hinführen wird. Das macht Angst. Und es erfordert Mut.

Inwiefern?

Wenn zum Beispiel in der Schule oder Kindertagesstätte jemand positiv getestet ist, dann bedeutet es, dass die Kinder und auch die Eltern zu Hause bleiben müssen. Dass sie sich selbst eingestehen müssen: „Ja, ich bleibe zu Hause, schütze die anderen und gehe das Risiko ein, mich beim Arbeitgeber unbeliebt zu machen.“ Das erfordert Mut, weil es die Existenzsorgen vergrößert. Und, ganz ehrlich, da wirken auch die 300 Euro Kindergeld-Zuschuss nicht wirklich beruhigend.

Und keiner weiß, wie’s morgen weitergeht.

Auch diese Ungewissheit ist belastend. Heute sind die Fälle in Göttingen, morgen in Leer, übermorgen in Gütersloh, vielleicht ist der nächste Shutdown in Empelde, Kleefeld oder Garbsen. Dann müssen die Eltern wieder fünf Kugeln durch die Luft jonglieren und alles umorganisieren. Ich bin wirklich begeistert davon, wie meine Mitarbeiter mit kleinen Kindern das alles meistern.

Was glauben Sie: Wozu könnte die Situation in Familien führen?

Zum einen befürchten viele Experten, dass die Gewalt in Familien in die Höhe gegangen ist. Und ich vermute, dass wir bald vor allem chronische Erschöpfungszustände sehen werden.

Den sogenannten Burnout.

Oder wie wir sagen: Neurasthenie. Dann vermute ich, dass es zu Angst- und Panikstörungen kommen wird. Und auch zu Depressionen und Anpassungsstörungen. Tatsächlich beobachten wir jetzt schon, dass sich der Zustand von Patienten mit vorbestehenden Erkrankungen verschlimmert. Und die Zahl der Patienten, die sich in unserer Ambulanz melden, hat zugenommen. Wenngleich ich glaube, dass wir da gerade noch die Ruhe vor dem Sturm sehen.

Sie erwarten mehr?

Schon, ja. Ich glaube, dass viele ihre Kräfte noch zusammenhalten, dass sie versuchen, die Situation bis zu den Ferien zu überbrücken. Für viele fallen die Ferien dann allerdings aus, bringen ihnen nicht die Ruhe, die sie bräuchten. Darum erwarte ich gegen Ende des Sommers, Anfang des Herbstes eine Zunahme an psychischen Störungen.

Woran erkenne ich, dass ich Hilfe brauche?

Ich bin schneller als sonst ungehalten und gereizt, erschrecke mich selbst darüber, wie ich den Kindern oder meinem Partner gegenüber reagiere. Ich wache morgens unerholt auf, werde nachts häufig wach, kann meine Gedanken nicht mehr sortieren. Ich bin appetitlos, die geringste Anstrengung erschöpft mich schon. Wenn ich diese Symptome bei mir feststelle, ist es höchste Zeit, meinen Hausarzt aufzusuchen und mit ihm darüber zu sprechen, seinen Rat zu suchen. Er wird sehen, ob ich nur mal kurz durch bin oder ob ich Hilfe brauche.

Von Verena Koll