Kita-Öffnung für alle: Wie vorbereitet ist das Land?

Hannover

Es ist eine hitzige Debatte: Seit Beginn der Corona-Krise sind vor allem die Kinderbetreuung und die Schulschließungen zum Aufregerthema im Land geworden. Immer mehr Eltern schlagen Alarm, weil sie ihren Kindern und ihrer Arbeit nicht gleichzeitig gerecht werden können – sie sind überlastet.

Sandra Häntsch-Marx aus Neustadt am Rübenberge wünscht sich deswegen endlich eine klare Antwort von der Politik. Die 41-Jährige ist Mutter einer zwölfjährigen Tochter und eines dreijährigen Sohns und hat für sich in den vergangenen zehn Wochen festgestellt: „Kinder stehen in diesem Land an letzter Stelle.“ Sie könne nicht mehr sagen, dass sie wütend auf die Politik sei, sie sei einfach nur noch bitter enttäuscht. „Wir Eltern sind überlastet, müssen arbeiten und gleichzeitig unsere Kinder betreuen. Das macht sich zuhause bemerkbar, die Stimmung ist gereizt, wir Eltern schimpfen immer öfter mit den Kindern, das funktioniert so nicht.“

Sandra Häntsch-Marx und ihr Mann arbeiten freiberuflich als Übersetzer. Einen Platz in der Notbetreuung haben sie nicht bekommen. Seither verschwimmen die Tage, berichtet die Mutter. Ein Elternteil arbeite, das andere kümmere sich um die Kinder. „Das ist eine absolute Doppelbelastung. Immerhin müssen wir auch dafür sorgen, dass wir unsere Kunden nicht verlieren.“ Gleichzeitig vermisse vor allem ihr Sohn die Kontakte zu Gleichaltrigen. „Die Politik vergisst komplett, was das für die Entwicklung bedeutet.“

Die Angst vor dem zweiten Bildungs-Lockdown

Dass Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) nun angekündigt hat, weitere Schritte bei der Kita-Öffnung einzuleiten und möglicherweise schon Mitte Juni zum Regelbetrieb zurückkehren will, beruhigt die Mutter wenig: „Es fehlt an den Konzepten. Das Virus ist trotz sinkender Infektionszahlen weiterhin da.“ Die Politik müsse sich darauf vorbereiten, dass die Zahl jederzeit wieder steigen kann. „Wenn die Kitas dann wieder schließen müssen, sind die Eltern nur noch verzweifelter. Wir brauchen dringend eine langfristige Perspektive.“ Und dafür müsste auch Geld in die Hand genommen werden – genauso wie für die Wirtschaft.

Ein Punkt, an dem auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julia Willie Hamburg, ansetzt: „Seit Beginn der Pandemie fordern wir, dass die Kinderbetreuung neu gedacht wird. Minister Tonne ist in der Verantwortung, vernünftige Konzepte vorzulegen.“ Die könnten zum Beispiel darin bestehen, öffentliche Räume, Parks oder Zoos für die Betreuung von Kleingruppen zu nutzen. „Einfach die Öffnung der Kitas anzukündigen, ohne sich krisenfest auf eine neue Infektionswelle vorzubereiten, ist der falsche Ansatz“, ist sie überzeugt. Überdies werden einige Gruppen vergessen – nämlich die Eltern und Kinder, die selbst zur Risikogruppe gehören: „Auch für sie muss ein sicheres Konzept zur Kinderbetreuung erarbeitet werden.“

Björn Försterling, bildungspolitischer Sprecher der FDP, kritisiert Grant Hendrik Tonne ebenfalls: „Das Infektionsgeschehen lässt die Öffnung von Kitas zu. Aber eine bloße Ankündigung reicht eben nicht aus.“ Die Eltern benötigen einen konkreten Fahrplan, auf den sie sich verlassen können, ist er sich sicher. „Minister Tonne macht es wie schon die ganze Legislatur, er duckt sich weg.“

Kommunale Spitzenverbände fordern schnelle Gespräche

Mit Bezug auf die gesunkenen Infektionszahlen in Niedersachsen hatte der Kultusminister am Mittwoch gesagt: „Das macht Mut, um mit den Kommunalen Spitzenverbänden und den Kita-Trägern kurzfristig zu einer Vereinbarung zu kommen, die Notbetreuung weiter auszubauen und damit zu einem eingeschränkten Regelbetrieb zu kommen.“

Doch bei den kommunalen Spitzenverbänden brachte das wenig Begeisterung hervor. Thorsten Bullerdiek, Sprecher des niedersächsischen Gemeindebundes sagte: „So eine Ankündigung sollte erst nach Gesprächen gemacht werden.“ Doch die habe es noch nicht gegeben und dabei sei eine Menge zu tun, wenn man tatsächlich im Juni zum Regelbetrieb zurückwolle. „Es müssen Hygienekonzepte eingehalten und nachhaltige Pläne entwickelt werden.“ Die Eltern seien voller Erwartung und dürften nicht enttäuscht werden. „Wir brauchen keinen zweiten Shutdown, wir wollen mit dieser Lösung die Krise überstehen“, sagte Bullerdiek gegenüber der NP. Der Kultusminister müsse den Worten nun Taten folgen lassen, andernfalls sei der Zeitplan kaum einzuhalten.

Von Mandy Sarti