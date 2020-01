Hannover

Seit Montagmittag wird der elfjährige Elvis Osei Y. aus Hannover vermisst. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war der Junge gegen 13.30 Uhr aus der Ikea-Filiale am Messegelände in Bemerode verschwunden. Ein Zeuge traf ihn gegen 14.15 Uhr am Hauptbahnhof Hannover an. Danach verliert sich seine Spur.

Elvis ist autistisch veranlagt und entwicklungsverzögert, wodurch er desorientiert ist und kaum spricht. Der Junge fährt gerne Bus und Bahn und ist bei den vergangenen polizeilichen Suchen nach ihm unter anderem im Zug auf dem Weg nach Hamburg und in Stuttgart aufgegriffen worden.

Wer hat Elvis Y. gesehen? Der vermisster Elvis (11) aus Hannover, autistisch entwicklungsgestört Quelle: Polizei

Elvis ist etwa 1,30 Meter groß, schlank und hat dunkle Haut. Zuletzt war er mit einem roten Kapuzenpullover, blauer Jeans (mit ausgeblichener Vorderseite) und schwarz-weißen Turnschuhen bekleidet.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Süd unter der Rufnummer 0511 / 1 09 36 20 und jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

