Elektronikriesen: Nicht mehr sternhagelgeil

Hannover

Geiz ist geil – der Kunde macht Ernst: Deutschlands große Elektronikhandelsketten verkaufen immer weniger. Ist die Zeit für Media Markt und Saturn abgelaufen?

Wir hassen teuer – ein Erfolgsmodell aus den Nuller-Jahren. Das Land bewegte sich zwischen Sorglosigkeit und Alltagsflucht und begann, sich zu Hause einzurichten. Eine Zeit, als die Menschen zur Heim-WM vor neuen Großbildfernsehern die deutsche Nationalhymne sangen. Und über Mario Barth lachten, der 2009 zum Werbegesicht für Media Markt wurde („Das ist mein Laden!“). Ein Jahrzehnt, in dem sich auch erstmals Erwachsene völlig ungeniert stundenlang in Videospielen verlieren konnten. Mit der Playstation, in Surround.

Irgendwer ist sicher immer billiger

Wir lieben Technik – die Ausstattung dafür kauften die Menschen vor allem in den Läden der beiden großen Ketten, weil es fast nirgends billiger ging. Dass diese Geiz-ist-geil-Mentalität – mit dem Slogan sorgte Saturn 2002 für Furore – heute verflogen sei, ist ein großes Missverständnis: Die Konkurrenz im Netz ist nur wesentlich stärker geworden. Und irgendwer ist sicher immer billiger.

Sternhagelgünstig – für kleinere Fachhändler war das eine bittere Zeit. Doch eines ist ihnen bis heute geblieben: der Service, die Ansprechbarkeit von Mitarbeitern in weitgehend leeren Gängen. Ob das reicht, um zu überleben, ist sicher nicht immer ausgemacht – aber mit dem Preis allein wird die Online-Konkurrenz nicht mehr zu schlagen sein.

Von Fabian Mast