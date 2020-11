Hannover

480 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge sollte Enercity schon bis Ende Dezember 2020 installieren. Daraus wird nichts. Die Umsetzung des Vorhabens ist komplizierter als gedacht. Deshalb hat die Politik die Frist für das Unternehmen bis Ende September 2021 verlängert. Auch bei der Zahl der Elektrofahrzeuge hinkt Hannover hinter den Zielen hinterher.

Laut Planung sollten bis Ende 2020 rund 6000 E-Fahrzeuge auf den Straßen der Landeshauptstadt unterwegs sein. Bis Ende Juni waren es allerdings nur 1905. Die Verwaltung hofft, dass es bis zum Jahresende immerhin noch 2500 werden. Trotz der Verzögerung bei den Säulen geht die Stadt deshalb davon aus, dass es nicht zu Engpässen bei der Versorgung mit Ladestrom kommt.

E-Ladesäulen: Zu wenig Akzeptanz bei Supermärkten und Firmen

Wie Rainer Konerding von der Klimaschutzleitstelle der Stadt berichtete, ist die Installation der Ladesäulen oft „schwierig“, weil die Akzeptanz im privaten Bereich noch nicht ausreichend vorhanden sei. Enercity würde gerne mehr Ladesäulen an Supermärkten sowie auf den Parkplätzen von Unternehmen aufstellen. Viele Firmen zeigen dafür jedoch wenig Interesse.

Ein weiteres Problem: An vielen Stellen verhindert auch der Denkmalschutz die Aufstellung der Ladesäulen, zum Teil ist auch die Bauverwaltung dagegen, weil sie nicht will, dass das Stadtbild gestört wird. Zudem gebe es wegen der Corona-Krise auch Lieferprobleme bei den Ladesäulen, berichtete Konerding.

Laden an Laternen als Notlösung

Um in schwierigen Bereichen trotzdem Lademöglichkeiten anbieten zu können, will Enercity als Notlösung auch auf Laternen zurückgreifen, an denen Nutzer von E-Fahrzeugen diese anschließen können. Das Problem: Das dauert deutlich länger als an den üblichen Säulen, die eine höhere Leistung haben.

Dennoch wird auch an den Laternen das Laden nur für zweieinhalb Stunden erlaubt sein. „Wir wollen vermeiden, dass das jemand zu seinem Privatparkplatz macht“, erklärte Konerding. Geplant seien allerdings nur 20 bis 25 Ladepunkte an Laternen. Zwischen 20 Uhr abends und 9 Uhr morgens gibt es an den Ladesäulen ohnehin keine Beschränkung der Ladezeit.

Wasserstoff für lange Strecken, Lastwagen und Flugzeuge

Andreas Bingemer, umweltpolitischer Sprecher der FDP, wollte wissen, ob die E-Mobilität nicht eher eine „Übergangstechnologie“ sei und künftig stattdessen Wasserstoff eine größere Rolle spielen werde. Für Konerding von der Klimaschutzleitstelle geht es allerdings „nicht um ein entweder-oder“. Er geht davon aus, dass die Wasserstofftechnologie „für lange Strecken, den Schwerlastverkehr und das Fliegen“ benötigt wird. Die E-Ladesäulen hält er jedoch für eine „absolut gute Investition in die Zukunft“.

Laut Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) wird die „die öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur den Bedarf nicht vollständig decken können“. Wo es die Möglichkeit gebe, die E-Fahrzeuge zuhause zu laden, müsse davon auch Gebrauch gemacht werden.

Von Christian Bohnenkamp