Hannover

Die Landeshauptstadt „profitiert von einer sehr gut ausgebauten Ladeinfrastruktur“, sagt der kommunale Energieversorger Enercity. Im Vergleich lag die Stadt laut Enercity demnach im Jahr 2020 mit 56 öffentlich zugänglichen Ladepunkten pro 100.000 Einwohnern hinter München und Hamburg schon auf Platz drei, inzwischen sei es mit 89 Ladepunkten gar Rang zwei unter den 14 deutschen Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern (Stand Anfang Dezember 2021).

Das sieht gut aus, doch: Enercity-Chefin Susanna Zapreva hatte Anfang 2019 noch davon gesprochen, dass es Ende 2020 schon 90 Ladepunkte je 100.000 Einwohner sein würden – es hat also ein Jahr länger gedauert.

Erneut Verzögerung in Hannover

Enercity selbst erreicht auch das zuletzt im Herbst erneut angepasste und selbst vorgegebene Ziel wohl wieder nicht: statt 480 neu geschaffener öffentlicher Ladepunkte in der Stadt sind es laut dem Unternehmen „aktuell mehr als 350“, also etwa 50 mehr als vor zwölf Monaten. Bis zum Zielpunkt „Ende April“ würden rund 100 dazukommen, dann wären es etwa 450. Von all diesen Ladepunkten sollen „mindestens 70“ Schnellladen ermöglichen. Das Projekt ist mit 20 Millionen Euro veranschlagt.

Eigentlich sollte auch dieses Ziel schon vor etwas mehr als einem Jahr erreicht sein. Laut dem Energieversorger fordere jedoch die Installation schnellerer Ladesäulen zeitlich mehr Aufwand und „andere räumliche und technische Rahmenbedingungen“. Zudem dauere es länger als erwartet, Eigentümer von vorrangig zu besetzenden halböffentlichen Flächen wie an Supermarkt- oder auf Firmenparkplätzen zu überzeugen und Verträge mit ihnen zu schließen. Und dann kam noch Corona dazu.

Immerhin gibt es in Hannover auch 20 Ladepunkte an Straßenlaternen, weitere fünf in Langenhagen. Laut Enercity-Pressesprecher Dirk Haushalter wird der Ausbau des Laternenladens „gerade mit der Stadt Hannover abgestimmt“. Diese Lademöglichkeit ist eher vom Typ „gemütlich“, weil die Straßenbeleuchtungstechnik keine große Leistung zulässt (4,6 Kilowatt statt 11 kW oder gar 22 kW und mehr) und für eine Reichweite von 100 Kilometern gut vier Stunden Ladezeit fällig sind. Dafür kostet ein solcher Ladepunkt mit etwa 2500 Euro nur rund halb so viel wie einer an einer separat neu errichteten Ladestation.

Kein Engpass durch das Stromnetz

Das Stromnetz in Hannover ist laut Enercity „sehr gut ausgebaut“, und das werde so bleiben, denn von den 1,5 Milliarden Euro, die der Versorger bis 2025 investiere, gehe „ein Großteil in die Infrastruktur“. Engpässe gebe es nicht, Anschlüsse für Ladestationen sind laut dem Sprecher „in der Regel jederzeit möglich“ – im Einzelfall könne mal „eine Netzerweiterung notwendig sein“, besonders, wenn jemand vor habe, eine leistungsstärkere Lademöglichkeit zu installieren, also wenn die Ladeleistung über 11 Kilowatt hinausgehen soll. Privatkunden entstünden dadurch keine zusätzlichen Kosten, die womöglich entstehenden Netzausbaukosten trage Enercity. Die reinen Installationskosten für einen „Standardladepunkt“ (auch Wallbox genannt) etwa für ein Einfamilienhaus variierten je nach Gegebenheit und begännen bei 1100 Euro.

Elektroauto beim Laden an einer so genannten Wallbox. Quelle: Daniel Kubirski

Laden an der Bordsteinkante?

Theoretisch könnte das Netz auch so ausgebaut werden, das jedes Fahrzeug an der Bordsteinkante geladen werden könnte, sagt Enercity. Doch das bräuchte es gar nicht, erklärt Haushalter: Es sei „nicht sinnvoll, weil Ladevorgänge anders als heute an ganz unterschiedlichen Standorten erfolgen werden: Laden daheim, laden beim Arbeitgeber, öffentliches und halböffentliches Laden“, etwa an Supermärkten, Baumärkten, Restaurants, Kliniken. Zusätzlich werde es „Ladehubs geben, die ein Schnellladen ermöglichen und wie heutige Tankstellen fungieren“.

Enercity verweist darauf, dass das Unternehmen bundesweit Ladesäulen installiert, ihre Zahl seit 2017 jedes Jahr verdoppelt und bislang mehr als 2700 Ladepunkte bereitgestellt habe – eine von fünf Ladestationen entstehe bei Privatleuten, der Großteil bei Firmen und für die Wohnungswirtschaft.

Lademöglichkeiten & E-Fahrzeuge

Laut der Bundesnetzagentur gab es am 1. Januar in der Region 419 öffentlich zugängliche Ladesäulen (bieten in der Regel mehrere Ladepunkte), darunter sind 47 Schnellladesäulen. Rein statistisch sind das bei rund 1,18 Millionen Regionsbewohnern knapp 36 Ladepunkte je 100.000 Einwohner.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat zur Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge Rankings für 398 Städte und Landkreise erstellt. Die Region Hannover hat sich da beim T-Wert (gibt an, wie viele E-Fahrzeuge sich statistisch einen Ladepunkt teilen müssen) um 73 Plätze nach vorne geschoben, steht derzeit mit 15,8 E-Autos je Ladepunkt auf Rang 117.

In Sachen Attraktivität für den Umstieg auf E-Autos (A-Wert, gibt an, wie viele Ladepunkte es im Verhältnis zu allen Fahrzeugen, also auch denen mit Verbrennungsmotor gibt) hat die Region 78 Plätze gut gemacht, liegt mit einem Wert von 761 Fahrzeugen je Ladepunkt nun auf Platz 79. Deutschlandschnitt: 999 Autos je Ladepunkt.

Im neuen Ranking der Schnelllademöglichkeiten (wie viele E-Autos kommen auf einen Ladepunkt, der Schnellladen mit mehr als 22 Kilowatt Leistung bietet) liegt die Region Hannover mit einem S-Wert von 167 Autos je solchem Ladepunkt nur auf Rang 241. Laut VDA ist ein guter S-Wert „für die Akzeptanz der E-Mobilität (…) besonders bedeutend“ – etwa wenn Autofahrer wenig Zeit zum Laden hätten.

Von Ralph Hübner