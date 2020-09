Hannover

„Das ist schon ein Durchbruch, das ist eine ganz andere Nummer jetzt“, sagt Enercity-Pressesprecher Dirk Haushalter. Und meint damit den Auftrag von Aldi Süd, einen großen Teil der zunächst 200 weiteren Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf den Parkplätzen an dessen Filialen zu installieren. Der Energieversorger und -dienstleister aus Hannover ist an dem Auftrag durch seine Tochterfirma Wallbe beteiligt.

Während Enercity nur sagen darf „einen großen Teil“ der Stationen via Wallbe zu liefern, heißt es aus Kreisen der E-Mobilitäts-Branche, dass es „deutlich mehr als die Hälfte“ sei. Und die Aussichten sind gut für Enercity: Plant Aldi Süd doch 1500 solcher E-Ladestationen bis 2024/2025 – pro Jahr sollen etwa 300 dazukommen. Vorteil für die Hannoveraner und ihre Tochterfirma: Wallbe liefert sein X-pay-Terminal und das soll an allen installierten Ladesäulen nutzbar sein – auch an denen, die etwa die Wettberber Alpitronic und ABB bei Aldi Süd aufstellen dürfen. Das weist allerdings darauf hin: Womöglich wird Stromtanken bei Aldi Süd nicht auf Dauer mehr kostenlos sein wie bislang. Als Zahlungsmittel sollen laut Haushälter alle gängigen E-Tankkarten, die Girocard („EC-Karte“) sowie Kreditkarten und Zahlung per Handy über die Nahfunktechnik NFC möglich sein.

Strom vom Discounterdach

Bei Märkten in Städten und nahe Autobahnen sollen Schnellladestationen bis zu 150 Kilowatt Gesamtleistung an den zwei Ladepunkten bereitstellen. Die Aufladung eines durchschnittlichen E-Fahrzeugs soll weniger als 45 Minuten dauern. Während eines halbstündigen Einkaufs könnten damit etwa 500 Kilometer „weitere Reichweite“ getankt werden. Die Ladestationen „in ländlichen Gebieten“ leisten laut Aldi Süd 22 Kilowatt. Der Strom kommt „wo immer möglich“ von einem Solardach auf dem jeweiligen Aldi-Markt. Der Rest, falls das nicht reicht, soll 100 Prozent Ökostrom sein, den der Discounter aus dem Netz zukauft.

Auch Aldi Nord hat inzwischen bestätigt, ein Ladesäulenkonzept an seinen Märkten umsetzen zu wollen. Dazu „kann ich nichts sagen“, erklärt Enercity-Sprecher Haushalter, „nur so viel: Wir sind mit nahezu allen Lebenmitteleinzelhandelsketten und Discountern im Gespräch“.

Die Tochterfirma

Enercity hat sich im November 2017 mit 25,1 Prozent an dem Unternehmen „Wallbe“ beteiligt. Inzwischen wurde der Anteil auf „knapp 50 Prozent“ aufgestockt. Die Firma aus Schlangen nahe Paderborn ist seit 2014 am Markt und befasst sich mit Entwicklung, Herstellung, Betrieb und Abrechnung für Ladelösungen in Sachen Elektromobilität. Im Jahr 2016 erzielte Wallbe nach Angaben von Enercity einen Umsatz von 2,1 Millionen Euro und hatte rund zehn Prozent Marktanteil am Markt für Lademöglichkeiten. Grund für die Beteiligung damals: Wallbe passe gut zur E-Mobilität-Strategie von Enercity, weil seine „digitalen Services“ wie Abrechnung und Flottenmanagement sowie der Online-Handel und die „exzellenten“ Kompetenzen im Vertrieb gut zum Konzept passen würden.

