Hannover

Während die Zahl der E-Fahrzeuge über alle Kategorien hin im Umland Hannovers im Vorjahr um rund 105 Prozent gestiegen war, beträgt der Anstieg 2021 „nur noch“ rund 88,6 Prozent. Der E-Anteil hat sich allerdings fast verdoppelt: Insgesamt waren zum Jahresende im Umland 16.102 Fahrzeuge mit Elektromotor zugelassen, 7566 mehr als vor einem Jahr. Ihr Anteil an den 380.242 hier zugelassenen Kfz beträgt demnach nun rund 4,2 Prozent – im Vorjahr waren es nur 2,3 Prozent.

Beschränkt man sich auf die E-Fahrzeuge im engeren Sinne – also ohne steckerlose Hybride -, sieht es noch besser aus: Mit einem Zuwachs um 4739 Stück ist das ein Sprung um rund 122 Prozent.

Reine Stromer etwas gebremst

Erneut mehr als verdoppelt hat sich die Zahl der reinen Elektrofahrzeuge: sie stieg um 2695 auf 4877, ein Zuwachs von rund 124 Prozent. Das ist freilich schwächer als im Vorjahr: Damals gab es im Umland am Ende 2182 „echte Stromer“ – ein Anstieg um 1357, was 164 Prozent entspricht. Ihr Anteil an allen Kfz legte jedoch kräftig zu und beträgt rund 1,3 Prozent – im Vorjahr waren es nur 0,6 Prozent.

Plug-In-Hybride legen stark zu

Die Zahl der Hybrid-Fahrzeuge (nur unterstützender Elektromotor, Akkus können nicht von außen geladen werden) und Plug-in-Hybride (Akku kann von außen geladen werden) ist um rund 77 Prozent gewachsen – im Vorjahr waren es da noch rund 91 Prozent. Die Plug-In-Hybride alleine haben dagegen kräftig zugelegt, ihre Zahl hat sich von 1710 auf 3754 um 120 Prozent mehr als verdoppelt.

Stadt Hannover: verdoppelt

Laut der Stadt Hannover waren am Jahresende im Stadtgebiet 6740 E-Fahrzeuge im engeren Sinne (ohne Hybride, aber mit Plug-In-Hybriden und Brennstoffzelle) zugelassen, davon 3021 reine Elektro-Autos. Ein Zuwachs von 3439 E-Fahrzeugen oder rund 104 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – mithin erneut eine Verdoppelung. Der Anteil an allen 256.749 zu diesem Zeitpunkt hier zugelassenen Fahrzeugen beträgt demnach rund 2,63 Prozent – damit hat sich ihr Anteil binnen Jahresfrist etwas mehr als verdoppelt (2020: 1,3 Prozent).

Mehr reine Stromer

„Echte“ Stromer, also Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotor an Bord, gab es im Stadtgebiet am Jahresende 3394, was im Vergleich zu den 1752 von Ende 2020 mit knapp 94 Prozent fast eine Verdoppelung ist. Ihr Anteil an allen hier zugelassenen E-Fahrzeugen beträgt demnach derzeit rund 27,5 Prozent (Vorjahr: 25 Prozent).

Die Zahl der Fahrzeuge mit Elektromotor inklusive aller Hybrid-Formen stieg im Jahr 2021 von 7010 um 5252 auf 12.349, ein Zuwachs um 74 Prozent. Im Jahr davor war sie noch um 90 Prozent gestiegen.

Kleiner Regionsfuhrpark

Der zentrale Fuhrpark der Regionsverwaltung selbst, also die Fahrzeuge, die all ihren Beschäftigten zur Verfügung stehen, umfasst derzeit sechs E- und ein Hybrid-Fahrzeug (drei weitere sind nur von bestimmten Personen nutzbar). Dazu gibt es vier E-Bikes und ein E-Lastenrad. Das ist gegenüber dem Vorjahr unverändert – in diesem Jahr soll laut Regionsverwaltung noch ein weiteres E-Fahrzeug dazukommen, ein „abgängiges“ soll ersetzt werden, so dass es dann acht sein sollen. Auch sollen „perspektivisch“ neue Lademöglichkeiten geschaffen werden, um die eigene E-Flotte vergrößern zu können.

Fuhrpark ausgebaut

Im Fuhrpark der Landeshauptstadt befinden sich derzeit 121 E-Fahrzeuge (davon sieben Plug-In-Hybride) - das sind 41 mehr als vor einem Jahr. Weitere 51 E-Fahrzeuge werden laut Stadt voraussichtlich im Laufe dieses Jahres geliefert. 72 der E-Fahrzeuge wurden über ein Bundesförderprogramm mit rund einer Million Euro gefördert. Es läuft ein weiteres Förderprogramm mit zwei Millionen Euro Umfang, mit dessen Mitteln bislang 18 E-Fahrzeuge beschafft worden seien.

Bundesweit mehr als ein Viertel elektrisch

Laut dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) waren knapp 43 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen des Jahres 2021 solche mit alternativen Antrieben, also reine Elektrofahrzeuge Hybride und Plug-In-Hybride sowie mit Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff ausgestattete. Das sei ein Anstieg um etwas mehr als 70 Prozent.

Mit 26 Prozent war laut KBA mehr als ein Viertel aller Neuwagen mit einem Elektroantrieb ausgestattet, rund 93 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2020. Der Anteil der Pkw mit reinem Elektro-Antrieb sei dabei um 103 Prozent gestiegen, der Anteil an allen zugelassenen Pkw betrug demnach zum Jahresende 13,6 Prozent.

Ein Auto mit Plug-in-Hybrid-Antrieb lädt an einer Ladesäule. Quelle: Christoph Soeder, dpa

Die Marken-Gewinner

Die deutschen Marken erreichten bei den Pkw-Neuzulassungen mit Elektroantrieb einen Anteil von 56,4 Prozent. Porsche mit 35,5 Prozent und Mercedes mit 33,8 sowie die BMW-Tochter Mini erreichten bei den Neuzulassungen aus ihrem Hause einen Elektroanteil von mehr als 30 Prozent. Bei Audi waren es 28 Prozent, bei BMW 25,6 Prozent. Mit 108.280 Einheiten verzeichnet das KBA unter den deutschen Marken für VW die meisten zugelassenen Neuwagen mit Elektroantrieb, ihr Anteil an allen verkauften neuen VW betrug demnach 22,1 Prozent.

Prämien und Zulassungen Kfz-Verband

Laut dem Landesverband des KfZ-Gewerbes stieg die Inanspruchnahme der E-Auto-Kauf-Förderung im Vergleich zu 2020 auf mehr als das Zweieinhalbfache – die 59.356 Prämien bedeuten eine Steigerung von knapp 160 Prozent auf rund 450 Millionen Euro an Zuschüssen in Niedersachsen (300 Millionen Euro aus der Staatskasse, 150 Millionen Euro von den Autoherstellern).

Im Dezember seien mit 8159 Förderanträgen für die Anschaffung eines E-Fahrzeugs deutlich mehr als die 5183 Anträge im Vorjahresmonat registriert worden. Für einen reinen Stromer hatten sich dabei 5447 Antragsteller aus Niedersachsen entschieden, für einen Plug-in-Hybrid mit ergänzendem Verbrennungsmotor 2712. Die sogenannte Innovationsprämie wurde zunächst bis Ende 2022 verlängert.

Verbrenner mit Minus

Laut dem Verband gab es mit 40.084 (Vorjahr: 27.027) neu zugelassenen rein batteriebetriebenen Neuwagen in Niedersachsen ein Plus von 48 Prozent, bei den Plug-in-Hybriden mit 27.969 (Vorjahr: 20.418) ein Plus von 37 Prozent. Mit 269.551 (Vorjahr: 300.162) Zulassungen über alle Antriebsarten gab es einen Rückgang von 10,2 Prozent – ein Einbruch, der allein bei den Verbrennern stattfand.

Von Ralph Hübner