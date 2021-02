Widerlicher Übergriff auf zwei Zugbegleiter in einer Regionalbahn in Hannover: Ein Schwarzfahrer (27) hat einen Schaffner und seine Kollegin angespuckt und vor deren Augen sein Geschlechtsteil entblößt. Der Obdachlose wurde am Hauptbahnhof von der Bundespolizei aus dem Zug geholt. Gegen ihn laufen nun mehrere Ermittlungsverfahren.