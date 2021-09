Ekaterina von Hannover wird Schirmherrin von Mutter-Kind-Zentrum

Hannover

Weit weg von den 140 Entscheidungsträgern, für die vor der Baustelle Stühle aufgestellt waren, stand eine Mutter mit ihrer 13-jährigen Tochter, als Ekaterina Prinzessin von Hannover mit Ehemann Ernst August von der Limousine zum Check-In der Grundsteinlegung geleitet wurde. „Ist die aber schön“, sagte die Schülerin und machte schnell ein Handy-Foto. „Das ist ja auch eine echte Prinzessin und Prinzessinnen sind immer schön“, antwortete die Mutter.

Galant winkte Ekaterina den Schaulustigen zu und machte sich dann klein, um durch einen Ring zu steigen, den ihr zwei Clowns als Willkommensgruß entgegenhielten. Im bunten Blumenkleid mit Rüschenärmeln und beigen Plateauschuhen gab die 35-Jährige eine perfekte Figur ab – und das nur wenige Wochen nach Geburt des dritten Kindes, Tochter Eleonore. Die Erbprinzessin ist Schirmherrin eines ehrgeizigen Bauprojektes, für das am Mittwoch direkt neben dem Kinderkrankenhaus auf der Bult feierlich der Grundstein gelegt wurde.

70 Millionen für Mutter-Kind-Zentrum

Henrike soll Niedersachsens modernstes Mutter-Kind-Zentrum werden, in ihr werden die Geburtsstationen von Henriettenstift und Friederikenstift zusammengelegt. 70 Millionen Euro Gesamtkosten sind angesetzt für die Vorbild-Einrichtung, die in 35 Zimmern Platz für 67 Patientinnen und ihre Neugeborenen haben wird und 2023 eröffnet werden soll. 80 Prozent der Kosten tragen Land und Bund zusammen. Für 4500 Geburten jährlich wird geplant, „damit wird die Henrike eine der größten Geburtskliniken Deutschlands“, betonte Sozialministerin Daniela Behrens. „Nicht nur neu, sondern einzigartig“, beschrieb Stefan David, Vorsitzender der Diakovere-Geschäftsführung, das ambitionierte Zentrum. Regionspräsident Hauke Jagau betonte, dass die Henrike auch gerüstet sein werde, „wenn eben nicht alles glattläuft bei der Geburt. Hier werden Leben gerettet, von Kindern wie von ihren Müttern.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach der Einsegnung der im Fundament eingemauerten Plombe mit Münzen, Stick, Glücksbringer und Tageszeitung durch Pastorin Johanna Scholl und vorm Kellenschlag und dem Verschluss des Grundsteins, trat Ekaterina von Hannover ans Mikrofon. Vor Oberbürgermeister, 96-Profichef und Sparkassen-Chef erinnerte die im russischen Apatity als Ekaterina Malysheva geborene Adelige daran, wie „überglücklich und unendlich dankbar“ sie über die Geburt von Elisabeth (2018), Welf August (2019) und Eleonore (Juli 2021) gewesen sei, alle drei haben im Henriettenstift das Licht der Welt erblickt: „Mein Mann war immer dabei, es war wunderbar.“

„Hier wird die Zukunft Hannovers geboren“

Die Erbprinzessin erinnerte auch an die Verbindungen des Haus Hannover mit den beiden kirchlichen Krankenhäusern. Das Henriettenstift wurde am 1. Juli 1859 auf Initiative von Königin Marie von Hannover gegründet und ehrt mit seinem Namen Maries’ Großmutter Prinzessin Henriette von Nassau-Weilburg. Das Friederikenstift steht auf dem Grundstück, das König Ernst August stiftete, und wurde nach dessen Ehefrau Königin Friederike von Hannover benannt.

Schirmherrin Ekaterina von Hannover und ihr Ehemann Ernst August Erbprinz von Hannover Quelle: Florian Petrow

„Ich hoffe, dass viele Mütter das größte Wunder des Lebens in der Henrike erfahren“, sagte Ekaterina auf deutsch mit englischem Akzent und lächelte hinter der Maske in den Applaus der Gäste hinein. Agnes Genewein, Vorständin der Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt, fasst den Vormittag in diesem Satz treffend zusammen: „Hier wird die Zukunft Hannovers geboren.“ Für alle Gäste gab es eine kleine Fressbox, weil das Büffet coronabedingt ausfallen musste, die Erbprinzessin bekam aus den Händen von Diakovere-Aufsichtsratschef Hans-Ulrich Anke einen weißen Schirm mit roter Wachtel drauf, dem Henrike-Maskottchen. „Weil wir uns so freuen, dass Sie hier die Schirmherrin sind“, sagte Anke. Dafür schenkte Ekaterina ihm ein strahlend schönes Lachen.

Von Christoph Dannowski