Langenhagen

Erst sprang der Hund auf das Eis und brach ein. Dann eilte das Frauchen hinterher, um diesen zu retten – und landete ebenfalls im gerade einmal vier Grad kalten Wasser des Langenhagener Silbersees. Beide mussten am Sonnabend-Nachmittag von Rettungskräften der Feuerwehr Langenhagen und der DLRG gerettet werden. Ein Hubschrauber brachte die Frau mit Unterkühlungen ins Krankenhaus.

Die war offenbar zuvor mit ihrem Hund am Silbersee spazieren gewesen, der angesichts des warmen Wetters nur noch mit einer dünnen Eisschicht bedeckt war. Als das Tier eingebrochen war, versuchte die Frau diesem zu helfen.

Im Einsatz am Silbersee: Feuerwehr, DLRG und die Polizei. Quelle: Frank Tunnat

Sie hatte dabei noch Glück, dass Einsatzkräfte der DLRG zufällig in ihrem Dienstgebäude am See waren, um von dort aus online ihre Jahreshauptversammlung abzuhalten. Augenzeugen machten diese auf den Vorfall am See aufmerksam. Die DLRG war schnell mit einem Einsatztaucher zur Stelle. Die Frau hatte sich mittlerweile mit Hund auf die Badeinsel im See gerettet. Von dort holte sie die Feuerwehr Langenhagen mit einem Boot ab, bevor sie der angeforderte Rettungshubschrauber in eine Klinik brachte.

Von Christian Bohnenkamp