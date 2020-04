Einzeltermine auf Aktivspielplatz? Hannover winkt ab

Hannover

Mit kleinen Schritten darf sich Hannover auf den Weg zurück in die Normalität machen. Doch die Kleinsten müssen noch warten. Kitas und Grundschulen bleiben vorerst dicht, die Belastungsprobe für Familien geht trotz Lockerungen der Corona-Regeln weiter. Denn auch am Spielplatzverbot wurde in der jüngsten Verfügung der Politik nicht gerüttelt. Nun hat die Stadt Lüneburg im Kleinen vorgemacht, wie ein Spielangebot auch in Zeiten von Corona funktionieren kann. Ein Pilotversuch, der für die hannoversche Stadtverwaltung aber kein Thema ist.

Seit dem 7. April läuft auf dem Lüneburger Aktivspielplatz Kaltenmoor ein besonderes Angebot. Zu fest vereinbarten Spielzeiten können Familien jeweils einzeln den Spielplatz eine Stunde lang für sich nutzen. Während dieser Zeit ist eine Mitarbeiterin des Spielplatzes vor Ort, um die Zeiten zu koordinieren und auf die Umsetzung der Hygienestandards zu achten. Die Anlage war zunächst an Werktagen jeweils acht Stunden lang geöffnet. Die Resonanz ist jedoch so enorm, dass man die Öffnungszeiten nun auf die Sonnabende ausgeweitet hat. „Trotzdem ist diese Woche schon wieder komplett ausgebucht“, sagte Lüneburgs Bildungs- und Sozialdezernentin Pia Steinrücke am Montag der NP.

Angebot für Familien in beengten Wohnverhältnissen

Das Angebot richte sich vor allem an Familien, die keinen Zugang zu einem Garten und zu Spielmöglichkeiten im Freien haben. „Denn diese Kinder trifft die Schließung der öffentlichen Spielplätze besonders hart“, sagt Steinrücke. Kindesschutz beginne damit, Kindern ausreichend Spiel- und Bewegungsangebote zu ermöglichen. „Wir wollen, dass auch die Familien entlastet werden, die beengt zusammenleben.“ Der Aktivspielplatz als Gartenersatz in diesen Zeiten häuslicher Isolation sei wie kaum ein anderer Ort geeignet, das Recht auf Spielen und Bewegung auszuleben. Das freie Spiel draußen in der Natur stärke zudem das Immunsystem der Kinder und helfe dabei, gesund zu bleiben. Gleichwohl habe man für das Projekt nicht nur Zustimmung bekommen.

Hannover winkt ab

Ein Pilotprojekt, von dem sich Hannover etwas abschauen kann? In der Landeshauptstadt böte etwa der Abenteuerspielplatz Wakitu mit seinem weitläufigen Areal in der Eilenriede geeignete Voraussetzungen. Die Stadtverwaltung winkt auf NP-Anfrage jedoch ab. „Die einzige denkbare Möglichkeit, nämlich Spielplätze für den Publikumsverkehr weiter geschlossen zu halten und mit Einzelerlaubnissen nach vorheriger Beantragung einen Zugang für einen kurzen Zeitraum zu erlauben, erscheint nicht sachgerecht und nicht vermittelbar“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix.

Alle Abstands- und Hygieneregeln zu kontrollieren und dauerhaft geschultes Personal zur Überwachung einzusetzen, wäre demnach sehr schwierig und personell sowie organisatorisch nicht durchführbar. „Auch eine gerechte Auswahl, welches Kind wann spielen kann oder abgewiesen werden müsste, wäre zudem in Anbetracht der Größe der Landeshauptstadt Hannover und der erforderlichen lückenlosen Dauerüberwachung nicht leistbar“, so Dix weiter.

Bundesfamilienministerin fordert teilweise Öffnung

Die Spielplatz-Debatte wurde am Montag durch Aussagen von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD) indes weiter befeuert. Sie forderte, die Anlagen insbesondere in Städten zumindest teilweise oder unter Auflagen wieder zu öffnen. Man müsse darüber reden, inwieweit dies etwa mit einer Begrenzung der Zahl der Kinder möglich sei. Seit etwa einer Woche beobachte man, dass die Zahl der Anrufe und Meldungen zu häuslicher Gewalt zunehme. Dass Familien in der Corona-Krise viel Zeit auf engem Raum zu Hause verbrächten, erhöhe das Konflikt- und Stresspotenzial. Deswegen müsse genau abgewogen werden zwischen dem Gesundheitsschutz der Kinder vor dem Coronavirus und dem Kindeswohl insgesamt.

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hatte am Freitag betont, die Schließung von Spielplätzen sei eine schwere Entscheidung gewesen: „Die Schulen sind geschlossen, die Kitas sind geschlossen, und dann dürfen die Kinder nicht einmal mehr auf Spielplätze gehen. Was das mit den Kindern macht – etwa in einer Stadt und wenn sie keinen Garten nutzen können, das ist mir schwergefallen.“ Laut Staatskanzlei werde in der kommenden „Lockerungsrunde“ der Ministerpräsidenten am 30. April über das Thema neu beraten.

Von André Pichiri