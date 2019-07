Hannover

330.000 Beschäftigte im niedersächsischen Einzelhandel können sich auf mehr Lohn und Gehalt freuen. Für sie ist der Tarifabschluss geschafft. Bei den Mitarbeitern der drei großen Kaufhäusern in der City aber herrscht mehr Zorn oder Sorge. Für Galeria Karstadt-Kaufhof gilt das Ergebnis nicht. Fast 600 Verkäufer sind betroffen.

Einst war Karstadt das Sorgenkind in der Warenhauswelt und steuerte in die Insolvenz. Damit ihr Arbeitgeber wieder schwarze Zahlen schreibt, ließen sich bundesweit alle Mitarbeiter auf Abstriche bei der Bezahlung ein. „Zukunftsvertrag“ heißt das mit der Gewerkschaft Verdi ausgehandelte Programm. Niemand wurde betriebsbedingt entlassen; der Personalabbau lief über Ruhestandsregelungen und den Verzicht auf Stellenneubesetzungen, die finanzielle Entlastung über Lohnverzicht.

Erst 2021 Rückkehr zum Tarif

Karstadt ist raus aus den Verlusten – die Abstriche aber bleiben. Erst zum 1. April 2021 wird das Unternehmen zu Flächentarifen zurückkehren. „Schon jetzt verdienen Karstadt-Verkäufer 10,6 Prozent weniger als ihre Kollegen beispielsweise bei Kaufland“, sagt Sabine Gatz, bei Verdi Landesfachbereichsleiterin für den Einzelhandel. Vereinbart sei für dieses Jahr ein Lohnplus von 1,25 Prozent.

Noch gravierender sind die Einbußen für die Mitarbeiter von Karstadt Sports. Das Haus mit den Sportartikeln und der Spielwarenabteilung ist das einzige spezialisierte, das nach der Schließung der drei anderen Spartenhäuser von Karstadt in Hannover übrig blieb. Geschlossen sind das Technikhaus in der Bahnhofstraße (2006), das Bettenhaus in der Schillerstraße (2009) und das Heim- und Technikhaus an der Ecke von Großer Packhof- und Osterstraße (2010).

Abstriche Schon bis zu 14,4 Prozent

„ Karstadt Sports ist seit 2013 aus der Tarifbindung raus“, berichtet Gatz. Die 60 Mitarbeiter in der Großen Packhofstraße, viele davon Frauen und teilzeitbeschäftigt, hinken der Lohnentwicklung bei ihren Kollegen um 13,4 Prozent hinterher. Der jetzige Tarifabschluss (plus drei Prozent) ist da nicht mal eingerechnet.

Im Kaufhof, dem Neuzugang im Signa-Imperium von René Benko, galt bis April die Tarifbindung. Das Flaggschiff am Ernst-August-Platz hat 390 Beschäftigte, die Filiale an der Marktkirche, deren Zukunft als ungewiss gilt, noch 140. In dem umsatzstarken City-Kaufhaus ist die Enttäuschung groß, in der Filiale an der Marktkirche eher die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz.

Welche Abstriche bei Galeria Karstadt-Kaufhof künftig anstehen, wird die Geschäftsführung der Gewerkschaft Anfang August mitteilen. Verdi rechnet mit viel Gesprächsbedarf –und hat gleich im Anschluss eine zweitägige Sitzung der Tarifkommission anberaumt.

Bangen bei Kaufhof: Fällt jede fünfte Stelle weg?

Kaufhof und Karstadt: Rabatt bringt keine neuen Kunden

Von Vera König