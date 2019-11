New Yorker zurück in der Bahnhofstraße

Hannover

Der Mode-Filialist New Yorker hat in Hannover wieder einen Standort in der Bahnhofstraße: Seit Donnerstagvormittag bietet das aus Braunschweig stammende Unternehmen sein Sortiment genau wieder dort an, wo es das schon bis Mitte 2018 getan hatte – nachdem das einst zu Karstadt gehörende und von New Yorker im Jahre 2005 erworbene Gebäude umfassend umgebaut und modernisiert worden ist.

16.000 Mitarbeiter in 40 Ländern

Warum New Yorker zunächst verkündet hatte, den Standort aufzugeben und nun doch wieder zurückgekehrt ist, ist unklar. Entsprechende Fragen dazu beantwortete das Unternehmen der NP nicht. Der Konzern (mehr als 1000 Filialen in 40 Ländern) beschäftigt mehr als 16.000 Mitarbeiter.

Die Gewerkschaft Verdi hatte vermutet, dass der Konzern die Filiale vorübergehend schloss, um die hier sehr für ihre Belange eintretenden und auch als streikfreudig geltenden etwa 50 Mitarbeiter los zu werden. Für das nun eröffnete Geschäft sei die benötigte Belegschaft komplett neu eingestellt worden, heißt es.

In dem nahen Einkaufszentrum Ernst-August-Galerie, keine 250 Meter entfernt direkt neben dem Hauptbahnhof Hannover, findet sich ebenfalls eine Filiale des Modekonzerns.

Von Ralph Hübner