Hannover

Die 330.000 Beschäftigen im niedersächsischen Einzelhandel und ihre 46.000 Kollegen in Bremen bekommen mehr Geld. Die Löhne und Gehälter sollen zum 1. Juli um drei Prozent steigen. Im April gibt es ein weiteres Plus von 1,8 Prozent. Darauf haben sich die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband am Donnerstag geeinigt.

Vorangegangen war ein wochenlanger Arbeitskampf mit mehr als 1000 Streikenden. „Die Arbeitgeber konnten keine Reallohnsenkung durchsetzen. Wir sind einen Schritt im Kampf gegen drohende Altersarmut weitergekommen“, kommentiert Verdi-Verhandlungsführerin Sabine Gatz das Ergebnis.

Besserer Abschluss für Ungelernte

Die Gewerkschaft freut sich über eine überproportionale Anhebung in der Gehaltsgruppe 1. Bisher lagen Ungelernte an der Grenze des gesetzlichen Mindestlohns. Auch die Ausbildungsvergütungen werden zwischen 45 und 60 Euro im September 2019 sowie zwischen 50 und 80 Euro 2020 erhöht.

Keine Einigung gab es zur Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge. „Im Kampf gegen prekäre Beschäftigung und den dramatischen Verdrängungswettbewerb ist das ein wesentlicher Beitrag zum Schutz der Beschäftigten“, findet Gatz. Verdi werde bei diesem Thema nicht nachlassen.

Von Vera König