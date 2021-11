Einstimmig: Hannovers SPD will Koalition mit den Grünen im Rat

Hannover

Die SPD hat die Weichen für eine Zusammenarbeit in Hannovers Rat mit den Grünen in den kommenden Jahren gestellt. Die Delegierten auf dem kleinen Parteitag im Stadtteilzentrum in Stöcken haben am Montag einstimmig dem ausgehandelten Koalitionsvertrag zugestimmt. Dieser war zuvor bereits in den SPD-Ortsvereinen diskutiert worden.

Dass es in den vergangenen Jahren keinen Koalitionsvertrag gab, ist für Parteichef Adis Ahmetovic einer der zentralen Gründe für das Scheitern des Ampelbündnisses von SPD, Grünen und FDP. Ohne Koalitionsvertrag habe man „nur schwer arbeiten können“. Die fehlenden konkreten Vereinbarungen hätten „ständig zu Zankereien“ geführt. Seine Mit-Parteichefin Ulrike Strauch berichtete von Verhandlungen mit den Grünen, die „ohne größere Reibungen“ über die Bühne gegangen seien.

SPD will 2026 wieder stärkste Kraft in Hannover werden

Der Vertrag solle nun den „großen Rahmen“ setzen, erklärte Ahmetovic. Man habe sich auf wichtige Projekte geeinigt wie zum Beispiel das Kulturdreieck an der Oper, das bis 2026 autoarm bis autofrei gestaltet werden soll, oder aber die Schaffung von 10.000 neuen Wohnungen, damit die Mieten in Hannover nicht noch schneller steigen. Zudem soll Hannover bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden. „Viele Themen der SPD“ fänden sich in dem Papier wieder, berichtete Ahmetovic. Er sieht darin auch die Grundlage, um 2026 „wieder stärkste Kraft“ in Hannover zu werden.

Seine Partei habe sich auch bei der Neuaufteilung der Dezernate durchgesetzt. Künftig sollen wieder die Bereiche Schule und Kultur zusammengeführt werden. Ein weiteres Dezernat soll sich um Jugend, Familie, Sport und Events kümmern. Das Dezernat für Kultur und Schule wird die SPD besetzen dürfen. Darauf hat sie sich mit den Grünen geeinigt. Für den SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Politze ist dieses Konstrukt jedoch „nur schwer greifbar“. Zumal die Zusammenführung der Bereiche Schule und der übrigen Bildung eigentlich eine „gute Idee“ gewesen sei.

Eine große Baustelle sieht er auch beim Verkehrskonzept für den Neubau der MHH. Dieses Problem sei „nicht gelöst“. Eine Anbindung mit Shuttlebussen an die bisherige Haltestelle der Üstra könne man „vergessen“, so Politze.

Kritik: Zu wenig Konkretes zum Klimaschutz im Vertrag

Kritik gab es auch daran, dass sich im Koalitionsvertrag wenig konkretes zum Klimaschutz findet. Das Thema der Anpassung an den Klimawandel werde „nicht einmal erwähnt“, bemängelte Franziska Wende, die die SPD aus der Nordstadt vertrat. Dabei werde dieses die Verantwortlichen „immer wieder einholen“.

Laut Parteichef Ahmetovic wurden Details aber bewusst ausgespart. Es sei Aufgabe der SPD-Vertreter im Rat, die konkreten Beschlüsse mit den grünen Partnern zu verhandeln. In Sachen MHH-Anschluss sieht allerdings auch er dringenden Handlungsbedarf. Ahmetovic zeigte sich „schockiert“ darüber, dass das Land „ein solches Milliardenprojekt plant, ohne eine Verkehrsanbindung zu haben“.

Steffen Krach, der an seinem ersten Arbeitstag als neuer Regionspräsident auch den Parteitag der SPD besucht hatte, setzt auf eine enge Zusammenarbeit in Mobilitätsfragen mit Hannovers Rat. Viele wichtige Projekte wie das 365-Euro-Ticket oder ein engerer Takt für Busse und Bahnen ließen sich „nur gemeinsam hinbekommen“. Er will mit der Region Hannover in Sachen Verkehrswende bundesweit „Vorbild sein“.

