Einschulungsfeiern boomen: Gastronomen in Hannover freuen sich über Andrang

Hannover

Nur noch wenige Tage sind es bis die neuen Schülerinnen und Schüler in der Region Hannover eingeschult werden. Ein aufregender Tag für die Kleinen und ihre Eltern. Das soll natürlich auch gebührend gefeiert werden. Corona lässt nach aktuellem Stand solche Feiern in Gaststätten zu – und das wird auch ausgenutzt.

Andreas Wolter, Inhaber der Wald See Küche in Langenhagen und der Catering Firma Rocky Lobster ist komplett ausgebucht: „Das ist völlig wahnsinnig. Einschulungen sind die neuen Hochzeiten.“ Wolter hat vier Einschulungsfeiern mit jeweils 25 bis 30 Personen für sein Restaurant. Dazukommt eine Einschulungsfeier, die mit dem Catering beliefert wird. „Ich hätte noch drei bis vier Einschulungen mehr machen können“, so Wolter.

Optimistisch trotz steigernder Zahlen

Der Gastronom freut sich über den Andrang, denn im vergangen Jahr sah es noch ganz anders aus: „Wir hatten ein spezielles Einschulungsmenü entworfen, aber da kam gar keine Resonanz.“ Vermutlich waren die Leute noch vorsichtig. „Jetzt suchen die Leute einfach einen irgendeinen Grund zum Feiern, um zusammenzukommen.“

Sorge, dass die Feiern aufgrund von Beschränkungen nicht stattfinden können hat Wolter nicht: „Die Gastronomie ist eine der sichersten Orte, da wir Hygienekonzepte und die Nachverfolgung haben.“ Außerdem würden die meisten Ansteckungen derzeit von Reiserückkehrern kommen und nicht aus der Gastro. Er sei optimistisch, dass die Region das berücksichtige – auch weil künftig von der Inzidenz abgerückt wird.

15 Feiern in einem Restaurant

Ähnlich sieht es in der Alten Hahnenburg in der Bemeroder Straße aus: „Ich habe einen Haufen Reservierungen“, so Inhaberin Tanja Machledt. Die Familien hätte frühzeitig reserviert. „Das machen sie, sobald sie den Einschulungstermin haben“, erzählt Machledt. 15 Familien würden dieses Jahr in der Alten Hahnenburg die Einschulung feiern. „Wir haben Glück, da wir viel Platz haben und auch ausreichend Personal haben, haben wir die Gegebenheiten viele Tische unterzubringen“, so die Inhaberin.

Deutlicher mehr Anfragen: Oliver Gerasch hat am 4. September bereits eine Hochzeit in seinem Haus. Doch auch er bemerkt eine höhere Nachfrage bei Einschulungsfeiern. Quelle: Behrens

Auch das Berggasthaus Niedersachsen hat einige Anfragen für Einschulungsfeiern bekommen, allerdings konnte Inhaber Oliver Gerasch diese nicht annehmen. „Wir haben am 4. September eine Hochzeit“, erzählt er. Damit sei das Gasthaus voll. Generell bemerkt er schon seit Jahren eine Nachfrage nach Einschulungsfeiern. „Das sind die neuen Konfirmationen“, sagt er. Die Familien feiern den Start in die Schulzeit. „Da kommt die komplette Verwandtschaft, mit Bankett und Kaffee und Kuchen“, schmunzelt er.

Auch beim Restaurant Vier Jahreszeiten am Döhrener Turm ist die Nachfrage nach Einschulungsfeiern groß. „Wir sind mittags mit Einschulungsfeiern ausgebucht“, erzählt Betriebsleitern Yvonne Rohland. Insgesamt würden über den Tag verteilt sieben Familien kommen, die größte Gesellschaft käme mit 20 Personen.

Rund 10.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler

Allein im vergangenen Jahr wurden 9.938 Schülerinnen und Schüler in der Region Hannover eingeschult, in diesem Jahr rechnet das Regionale Landesamt für Schule und Bildung mit rund 10.000 Erstklässlerinnen und Erstklässlern.

Von Cecelia Spohn und Stella-Sophie Wojtczak