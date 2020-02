Seit 33 Jahren am Notruftelefon: „Manchmal muss man sich das Lachen verkneifen“

Hannover

Es gibt Notrufe, die vergisst man nicht. Auch nicht einer wie Hans-Albert Koller (63), der den Job am Notruftelefon seit 33 Jahren macht. „Ich hatte damals den Notruf zum Busunglück mit vielen Toten auf der A2 angenommen, das war hart.“ 20 Menschen starben bei dem Busbrand auf der A2 in Garbsen. „So was bleibt hängen.“

Wie auch der Anruf – damals noch in Ronnenberg – jenes Mannes, der seine Mutter sprechen wollte. „Ich habe dem gesagt, Sie sind hier bei der Feuerwehr, wir sind keine Vermittlungsstelle.“ Der Anrufer beharrte darauf, seine Mutter sprechen zu wollen, schließlich stellte sich heraus, dass der Mann in Langenhagen auf einem 50 Meter hohen Baukran saß und damit drohte zu springen. „Da reagiert man ganz anders.“ Da wird der ganze Rettungsapparat parallel in Gang gesetzt, da wird der Lebensmüde – so wie auch der am Mittwoch auf der Expo Plaza – so lange in der Leitung gehalten, bis man ihn retten kann. Das klappte gestern übrigens auch. Wenn man der erste ist, den ein Notruf erreicht, dann weiß man genau, was zu tun ist. Wichtigster Punkt: Ruhig bleiben, um den Anrufer „in sehr kurzer Zeit“ die Informationen zu entlocken, die lebenswichtig für ihn oder eine andere Person sein könnten. Oder sogar den Anrufer in der Ersten Hilfe anzuleiten, gerade beim Herzinfarkt muss es schnell gehen. Laien-Reanimation“ nennt Koller das.

Seit 33 Jahren nimmt er Notrufe entgegegn

Koller, gelernter KFZ-Mechaniker, seit 1986 in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des damaligen Landkreises Hannover, wechselte 2006 in die Feuerwehrstraße 1 (Calenberger Neustadt) nach Hannover. 33 Jahre Disponent bei der Feuerwehr, da erlebt man einiges. Vor allem aufgeregte und hilflose Menschen, die die 112 wählen. Wie reagiert er dann? „Ich bin ein Mensch, der sehr bestimmend und direkt ist, ich muss das Gespräch an mich ziehen, weil ich Informationen brauche.“ Das macht er dann auch, als eine Frau anruft, die Angst um ihren ohnehin lungenkranken Mann hat.

„Die Anrufer sind in einer besonderen Situation, viele rufen das erste Mal die 112. Man muss es schaffen, dass in der therapiefreien Intervallzeit, wenn also der Rettungswagen unterwegs ist, einem verwundeten, kranken oder verunglückten Menschen dennoch geholfen wird. Dafür sitzen wir hier und haben auch die Ausbildung.“

Manchmal sind es Scherzanrufe von Kindern

Es gibt genug zu tun für die insgesamt 83 Männer und drei Frauen in der Leitstelle, da braucht man jene Scherzkekse nicht, die „uns einfach verarschen wollen, das sind oft Kinder, das merkt man und dann legt man gleich auf“. Und dann sind da noch jene Bürger, die den Notruf 112 für Bagatellfälle missbrauchen. „Das ist mehr geworden“, sagt Koller. „Viele Leute sind hilfloser geworden. Manche Leute haben keine Lust, zum Arzt zu gehen und dort zu warten.“ Koller: „Wenn man adäquat abfragt, merkt man schon, das ist kein Notfall.“ Aber wenn dann Schlüsselwörter kämen wie „Atemnot“ oder „Brustschmerzen“, dann „kann man nicht mehr anders, dann muss ich denen einen Rettungswagen schicken, es könnte ja auch wirklich etwas sein“. Doch bei 70 Prozent der Anrufe, die sich auf diese Weise mit dem Rettungswagen abholen lassen, „weiß man schon, das ist eine Fehlfahrt“.

Nächtliche Angst vor der Fledermaus

Und dann gibt es natürlich auch kuriose Fälle. „Da ruft nachts ein erwachsener Mann an, weil bei ihm im Wohnzimmer eine Fledermaus in der Gardine hängt. Der will, dass die Feuerwehr kommt und sie holt, weil er Angst hat, gebissen zu werden.“ In solchen Fällen reichen oft schon gutes Zureden, praktische Tipps (Licht ausmachen, Balkontür auf, dann fliegt Fledermaus von allein raus) und die Zusage, dass die Tierchen ungefährlich sind. „Dann gibt es Fälle gynäkologischer Art, wo man sich das Lachen verkneifen muss“, gibt Koller zu. Oder Menschen rufen den Notdienst an, weil sie ein Staubkorn ins Auge bekommen haben „und fürchten, nun zu erblinden. Die Feuerwehr soll dann kommen, um die Augen auszuspülen“. Dazu fällt dann auch einem alten Hasen wie Koller nicht mehr viel ein.

Notstromaggregat für den Fall des Falles

Aber wenn es ernst ist, woher weiß nun jemand wie Hans-Albert Koller, wo welche Rettungswagen (RTW) einsetzbar sind? Der 63-Jährige sitzt vor fünf Monitoren, darauf verschiedene tabellenartige Ansichten. „Wir sehen jederzeit, wo sich die RTW befinden.“ Die mit dem Status II sind weiß unterlegt, die würden einsatzbereit auf der Wache stehen. Die mit blau unterlegten RTW seien im Einsatzbereich in Stadt und Region, „wir sind ja für insgesamt für 1,2 Millionen Bürger zuständig“, andere Farben stehe für „am Einsatzort angekommen“. Und auch wo genau die Wagen mit den Notärzten und Notfallsanitätern sind, hat der Disponent in der Leitstelle jederzeit im Auge. Bei so viel Technik fragt man sich, was bei einem Stromausfall passiert. „Wir haben hier ein Notstromaggregat“, erklärt ein vollkommen beruhigter Keller.

Regionsleitstelle Die Regionsleitstelle Hannover wird nicht nur über den Notruf 112 angerufen, aber allein das sind im Schnitt 700 Anrufe täglich. Darunter auch viele, die nichts mit einer lebensbedrohlichen Situation zu tun haben. Dazu kommen noch die Anrufe, die über die Amtsleitungen der Feuerwehr gehen – das sind täglich um die 3000 Anrufe, in größeren Lagen auch schon 4000. Die Leitstelle ist jeden Tag 24 Stunden erreichbar, insgesamt 86 Menschen arbeiten hier an zwölf Tischen mit je fünf Monitoren. Bei der Feuerwehr geht es beileibe nicht nur um Brandschutz. Abfragen zum Rettungsdienst, Krankentransporte, Feuerwehreinsätze, technische Hilfeleistungen und Bürgerservice leisten die Mitarbeiter. Und auch das Jugendamt greift auf die Organisation der Feuerwehr zurück, wenn Jugendliche aufgegriffen werden. Das Veterinäramt ruft an, wenn beispielsweise Tiere ohne Einfuhrgenehmigung auf dem Flughafen gelandet sind. Seit Mittwoch twittert die Feuerwehr übrigens auch, am Abend hatte „@Feuerwehr-H“ bereits fast 1600 Follower. Feuerwehrchef Dieter Rohrberg ist froh, „neben den Medien und Lautsprecherdurchsagen auch diese Möglichkeit nutzen zu können, um die Bürger so schnell wie möglich zu informieren“. Schließlich würde nicht mehr über Sirenen alarmiert. Die Twitter-Zentrale der Retter ist im selben Gebäude wie die Regionsleitstelle zu finden. Die neue Mitarbeiterin Vanessa Tucks ist mit ihren 27 Jahren „mit den sozialen Medien aufgewachsen“, twittert fröhlich Infos zum Einsatzgeschehen. „Wir haben ja noch Nachwirkungen des Sturmtiefs ,Sabine’, da müssen noch Äste von den Straßen geräumt werden.“ Wer das bei Twitter sieht, erspart sich den Notruf.

Und was geht ab, wenn plötzlich eine Großlage entsteht wie eine Terrorwarnung? Für die Einsätze gibt es bestimmte Stichworte, der sogenannte Lagedienstführer entscheidet mit den jeweiligen Disponenten, „was alles zusätzlich zu alarmieren ist“. Eine Terrorwarnung sei eine Polizeilage, da sammele man die Rettungskräfte erst einmal an einer bestimmten Stelle. „Dafür gibt es aber klare Handlungsanweisungen und die werden auch ständig aktualisiert“, sagt Feuerwehrsprecher Tobias Slabon. „Es gibt ja auch einen Hochwasseralarmplan, der muss natürlich laufend aktualisiert werden, weil neue Häuser ge-baut werden. Die Lagen verschieben sich.“

Den ganzen Tag telefonieren, das macht Hans-Albert Koller übrigens nichts aus. Zu Hause in Springe telefoniert er trotzdem noch gern, „mit meiner Frau“. Das ist ja auch kein Notruf.

Von Petra Rückerl