Einsatz in der Kontaktnachverfolgung endet: Region verabschiedet Bundeswehrsoldaten

Hannover

Dass die Infektionsketten in der Region Hannover nachverfolgt werden konnten, ist auch der Bundeswehr zu verdanken. Zum Ende des Einsatzes ließ es sich Regionspräsident Hauke Jagau am Montag nicht nehmen, die Soldatinnen und Soldaten persönlich zu verabschieden.

Mit dem Aufbau des Behelfskrankenhauses auf dem Messegelände startete die Amtshilfe der Bundeswehr bereits im März 2020. Ab Oktober traten die Soldatinnen und Soldaten dann erneut in Hannover an, um das Gesundheitsamt der Region bei der Kontaktnachverfolgung zu unterstützen. Es war der größte Bundeswehreinsatz dieser Art in ganz Niedersachsen. Bis zu 80 Soldatinnen und Soldaten saßen in der Spitze am Telefon, um die Kontakte von Infizierten aufzuspüren und so eine möglichst lückenlose Anordnung von Testungen und Quarantäne zu ermöglichen.

Bis Ende Juni kamen sie auf rund 61.000 Telefonate, wie Regionssprecher Christoph Borschel mitteilt. Im Februar halfen 73 Frauen und Männer zusätzlich bei Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen der Landeshauptstadt und der Region.

Einsatz beendet: Regionspräsident Hauke Jagau verabschiedete am Montag die Bundeswehrsoldaten, die seit Oktober Kontaktnachverfolgung unterstützten. Quelle: Vera König

„Wichtiger Baustein für Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems“

„Für die Kontaktnachverfolgung und damit in letzter Konsequenz für die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems war die Hilfe der Bundeswehr ein wichtiger Baustein“, betont Jagau. Als sich die zweite Welle im Oktober ausbreitete, hätten die Soldatinnen und Soldaten „angepackt und geholfen“.

Die Erfahrung aus gut eineinhalb Jahren Pandemie zeige, wie wichtig die Kontaktnachverfolgung ist. „Die Bundeswehr hat sich in den letzten Monaten einmal mehr als zuverlässiger und kommunikativer Partner erwiesen. Dafür danken wir ihr sehr“, so der Regionspräsident.

Von André Pichiri