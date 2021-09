Hannover

Der Polizeieinsatz in Hannover-Ricklingen, der vergangene Woche massiv aus dem Ruder gelaufen ist, hat ein Nachspiel – für die eingesetzten Ordnungshüter: Gegen fünf Beamte liegen inzwischen Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt vor.

Was war passiert? Am Dienstag vergangener Woche hatte die Fahrradstaffel der Polizei einen E-Scooter-Fahrer (18) am Ricklinger Stadtweg kontrolliert, weil er verbotenerweise eine Begleiterin auf dem Roller mitgenommen hatte. Der 18-Jährige türmte, wurde aber nach kurzer Flucht am Schünemannplatz gestellt. In die Festnahme mischte sich ein unbeteiligter Mann (55) ein. Dann lief der Einsatz aus dem Ruder: Der 55-Jährige soll einen Polizeioberkommissar mit der Schlaufe seines Fahrradhelms stranguliert haben. Der Beamte wiederum soll dem Angreifer Schläge gegen Kopf und Oberkörper verpasst haben, weil ihm die Luft weggeblieben sei.

Nach NP-Informationen stammen die Anzeigen gegen die fünf Polizisten von dem 55-Jährigen und aus seinem Umfeld. Zu Alter und Dienstgraden der Beamten macht Polizeisprecher Marcus Schmieder „zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte“ keine Angaben.

Keine Disziplinarverfahren

Disziplinarrechtliche Konsequenzen hatten die Strafanträge für die Einsatzkräfte bislang (noch) nicht. Die Polizei ist weiter mit der Sachverhaltsaufklärung beschäftigt: „Vorerst werden alle Informationen zusammengeführt und die strafrechtlichen Ermittlungen abgewartet, bevor eine dienstrechtliche Bewertung vorgenommen wird“, erklärt Schmieder.

Zahlreiche Passanten hatten das Geschehen am Schünemannplatz verfolgt, mehr als ein halbes Dutzend Zeugen haben sich inzwischen bei der Polizei gemeldet, um ihre Eindrücke zu schildern. Auch ein Handyvideo existiert, auf dem zumindest Teile des Einsatzes zu sehen sind. Der Clip war kurz nach dem Geschehen über Social Media verbreitet worden – und wurde inzwischen wieder gelöscht.

Polizeioberkommissar wieder im Dienst

Nach Angaben der Polizei hatte der 55-Jährige nach dem Einsatz ausdrücklich darauf verzichtet, dass für ihn ein Rettungswagen gerufen wird. Nach Auskunft seiner Frau war ihr Mann erst kürzlich an der Hüfte operiert worden. Der Polizeioberkommissar, der von ihm stranguliert worden sein soll, war vorübergehend krankgeschrieben. Inzwischen ist er wieder dienstfähig.

Von Britta Mahrholz