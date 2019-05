Hannover

Einsatz in der City von Hannover: Die Polizei hat am Freitagnachmittag die Filiale von Galeria Kaufhof in der Osterstraße räumen lassen. Grund ist ein Hinweis auf eine verdächtige Person, der gegen 14.30 Uhr eingegangen war.

Bislang handelt es sich nur um Gerüchte, dass angeblich ein bewaffneter Mann in dem Kaufhaus unterwegs sei. „Zurzeit wird das Gebäude durchsucht“, so Polizeisprecherin Antje Heilmann.

Mehr in Kürze

