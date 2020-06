Einsatz in Hannover: 250 Schaulustige bepöbeln Polizisten

Hannover

In der Innenstadt von Hannover haben am Sonnabendabend rund 250 Schaulustige Polizisten während eines Einsatzes umringt und bepöbelt. Etwa 25 Streifenwagen-Besatzungen waren nötig, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Bereits in der Nacht zuvor wurden drei Beamte bei einem Einsatz in einer Bar verletzt.

Am Sonnabend hatte alles gegen 21.05 Uhr angefangen, als Beamte ein augenscheinlich stark alkoholisiertes Pärchen (30, 35) im Bereich des Marstalls kontrollierten. Wegen ihrer Berauschung und der aggressiven Grundstimmung wurde gegen die 35-Jährige und den fünf Jahre jüngeren Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Daraufhin beleidigte die Frau die Beamten mit den Worten „Versager, Vergaser“.

Pärchen soll in Gewahrsam

Etwa zehn Minuten später fielen beide erneut auf der Georgstraße auf. Sie erklärten den Polizisten, dem Platzverweis nicht nachkommen zu wollen.

Daraufhin sollten beide in Gewahrsam genommen werden. Die Frau wollte daraufhin flüchten und leistete Widerstand, als die Polizisten sie am Boden festhielten. Der 30-Jährige versuchte, seine Freundin zu befreien. Er schlug nach den Beamten und trat nach ihnen.

Gaffer umringen Polizisten

Das Geschehen lockte zahlreiche Schaulustige aus den umliegenden Gebäuden an. Bereits nach wenigen Minuten waren die Beamten von etwa 250 Gaffern umringt.

Nach Angaben von Polizeisprecher Martin Richter gab es auch kollektive und lautstarke „ACAB“-Beschimpfungen (ACAB = All Cops Are Bastards) von den Schaulustigen. Die Polizei setzte rund 25 Streifenwagen-Besatzungen ein, um die Situation zu beruhigen und die Georgstraße zu räumen.

Ermittlungen wegen Gefangenenbefreiung

Das Pärchen darf sich nun auf ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Widerstands, versuchter Gefangenbefreiung und tätlichem Angriffs gefasst machen. Zur Durchsetzung des Platzverweises mussten die Frau und ihr Freund die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

Bereits in der Nacht zum Sonnabend war es gegen Mitternacht in einer Bar in der Innenstadt zu einem Einsatz gekommen, bei dem vier Polizisten (25, 26, 29, 45) angegriffen und teilweise verletzt wurden. Die Beamten wurden in das Lokal an der Heiligerstraße gerufen, nachdem sich ein Mann (30) und eine 35-jährige Frau (nicht die gleichen Personen, die am Sonnabend am Steintor in Erscheinung traten) gestritten und geprügelt hatten.

Drei Beamte verletzt

Das Pärchen reagierte laut Polizeisprecher Richter aggressiv auf die Anwesenheit der Beamten. Beide ließen sich nicht beruhigen. Der Bad Pyrmonter schlug plötzlich auf einen Polizisten (26) ein. Zwei Kollegen, die eingreifen wollten, wurden von dem 30-Jährigen bespuckt und beleidigt sowie durch Tritte und Kratzer verletzt.

Dann solidarisierte sich die 35-Jährige mit ihrem Begleiter. Die Unterstützung gipfelte darin, dass die Hannoveranerin den 30-Jährigen befreien wollte. Auch gegen das Pärchen wird wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Beleidigung und versuchter Gefangenenbefreiung ermittelt.

Wurfgeschoss verfehlt Polizistin nur knapp

Während des Einsatzes mischten sich ebenfalls Unbeteiligte ein. Ein Unbekannter warf ein Glas durch die Bar. Das Wurfgeschoss verfehlte nur knapp eine Polizistin (25).

Von Britta Mahrholz