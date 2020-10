Hannover

Der Wirbel ist verflogen, die Ermittlungen stehen kurz vor dem Abschluss: Nach dem Auftauchen eines Handy-Videos, das während eines Einsatzes im August im Untergeschoss des Hauptbahnhofs einen angeblichen Fall von Polizeigewalt zeigen sollte, hat die Polizeidirektion Hannover das Geschehen nun ausführlich analysiert. Die Behörde kommt zu dem Schluss, dass es kein Fehlverhalten der eingesetzten Beamten gegeben habe, so Sprecher Michael Bertram: Entsprechend wurden gegen Einsatzkräfte „keinerlei Ermittlungen im strafrechtlichen oder disziplinarrechtlichen Kontext eingeleitet“.

Vorausgegangen war den Aufnahmen, die vor allem für Aufregung in Sozialen Netzwerken gesorgt hatten, ein Einsatz am Abend des 16. August. Angefangen hatte alles mit dem Diebstahl einer Handtasche im Volgersweg ( Oststadt). Der mutmaßliche Täter (31) flüchtete in den Hauptbahnhof. Die Polizei fasste ihn vor der Tür einer Fast-Food-Kette.

Tumult im Hauptbahnhof Hannover: Szene aus dem umstrittenen Video während des Polizeieinsatzes. Quelle: Screenshot

In das Geschehen mischten sich dann drei Unbeteiligte (15, 16, 19) ein. Die Situation eskalierte, nachdem die Jugendlichen den Platzverweisen der Polizei nicht nachkamen und anfingen zu pöbeln. Der 15-Jährige sollte festgenommen werden, wurde aber von einem Begleiter befreit. Der Tumult verlagerte sich dann ins Untergeschoss des Hauptbahnhofs, wo das Video einsetzt.

Die Szenen spielen sich unweit der drei Rolltreppen ab. Es kommt am Boden zur Festnahme eines Mannes, dann mischt sich eine unbeteiligte Frau ein, die daraufhin von einem Beamten einen Schlag ins Gesicht kassiert.

Jugendlicher hat Totschläger dabei

Nach Provokationen kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Polizisten und dem 16-Jährigen, der ebenfalls zu Boden gebracht wird. Ein Beamter hat sein Knie scheinbar auf dem Kopf des Jugendlichen, der am Hosenbund einen Totschläger trägt. Später wird bei ihm auch ein verbotenes Springmesser gefunden.

Nach Prüfung des Videos kommt die Polizei zu dem Schluss, dass Beamte im Zuge der Festnahme „Platz für die polizeilichen Maßnahmen schaffen“ wollten, weil weitere Personen versucht hätten, zu dem Verdächtigen am Boden zu gelangen. In der Folge habe ein Beamter diese Personen zurückgestoßen.

Darunter war auch die unbeteiligte Frau, die sich eingemischt hatte. Sie habe, so Bertram, „die Distanz zu den polizeilichen Maßnahmen deutlich unterschritten“ und zudem scheinbar die rechte Hand des Polizisten gegriffen.

Der Sprecher: „Der Beamte versuchte, Platz zu schaffen, indem er sich der Person zuwandte und ihr mit gestrecktem Arm einen Stoß in Richtung ihres Oberkörpers/Kopfes versetzte. Nach intensiver Auswertung des vorliegenden Videomaterials sowie der Befragung Beteiligter bewertet die Polizei den Stoß als angemessen.“

Frau bleibt verschwunden

Die Behörde hatte nach dem Einsatz versucht, die Frau zwecks Klärung des Sachverhalts ausfindig zu machen. Es hatte auch einen Aufruf in der Öffentlichkeit gegeben. Allerdings ohne Erfolg: Bis heute hat sich die Unbekannte nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt.

Auch das Vorgehen gegen den 16-Jährigen und die Fixierung seines Kopfes mit dem Knie eines Beamten stuft die Polizei als richtig ein: Einsatzerfahrungen hätten gezeigt, dass die Kontrolle des Kopfes einer zu Boden gebrachten Person die größtmögliche Sicherheit sowohl für sie selbst als auch für die Polizisten bedeute. Entsprechend werde diese Form der Kontrolle ebenfalls im sogenannten Abwehr- und Zugriffstraining der Polizei gelehrt.

Technik „sauber und angemessen“ angewendet?

„Die richtig angewandte Technik ermöglicht es den Einsatzkräften mit wenig Gewicht auf den Körper der zu Boden gebrachten Person einzuwirken und sie trotzdem fesseln zu können. Die Gefahr von Verletzungen der Halswirbel und des Brustbereichs sowie des lagebedingten Erstickungstods werden so deutlich minimiert“, erklärt Bertram. Aus Sicht der Polizei wurde die Technik in dem Einsatz „sauber und angemessen“ angewendet.

Auf die beiden 16 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen, die den Tumult ausgelöst hatten, kommt in strafrechtlicher Hinsicht nun einiges zu: Dem Jüngeren wird Widerstand, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, versuchte Gefangenenbefreiung, Beleidigung, Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Gegen den 19-Jährigen wurden Anzeigen wegen Widerstands, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Gefangenenbefreiung geschrieben.

Kommentar von Niedersachsen Innenminister Boris Pistorius nach Veröffentlichung des Handy-Videos bei Twitter. Er hat den Tweet nach einigen Stunden gelöscht. Quelle: Twitter

Der Fall hatte auch die niedersächsische Landespolitik erreicht, nachdem Innenminister Boris Pistorius ( SPD) – immerhin oberster Dienstherr der eingesetzten Polizisten – über Twitter Bundespolizisten den Einsatz zuschrieb und sie vorverurteilte: „Ein bisschen Sachverstand, ein wenig Interesse an Fakten wären schön.“

Der Chef der CDU-Landtagsfraktion, Dirk Toepffer, dagegen verurteilte den Angriff auf die eingesetzten Polizisten: „Es ist erschreckend, mit welcher Selbstverständlichkeit sich unbeteiligte Personen in eine polizeiliche Maßnahme einmischen. Was wir in den Diskussionen um aktuelle Polizeieinsätze erleben, ist eine nicht zu akzeptierende Umkehrung von Ursache und Wirkung.“

