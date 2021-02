Einsatz am Märchensee: Feuerwehr sucht eingebrochene Frau

Hannover

Um 17.14 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein: Im Märchensee im Sahlkamp sei jemand im Eis eingebrochen. Als die Einsatzkräfte an dem See eintrafen, sahen sie gleich das mehrere Meter große Loch in Ufernähe. Mithilfe einer über das Eis gelegten Leiter und einem Schlauchboot suchten sie nach einem Opfer. Allerdings vergeblich.

„Zeugen hatten glaubhaft versichert, dass dort eine Frau eingebrochen sei“, so Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak. „Doch soll sie sich selbstständig gerettet haben. Sie war jedenfalls nicht mehr auffindbar.“ Vermutlich sei sie längst zu Hause, um sich zu trocknen, so Pawlak.

Von Andreas Krasselt