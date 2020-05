Tipps gegen Einsamkeit und Lagerkoller: So kommen sie durch die Corona-Krise

Hannover

Seit fast elf Wochen besteht für viele Menschen der Berufsalltag aus Homeoffice – verbunden entweder mit Einsamkeit, oder familiärer Enge. Die freie Zeiteinteilung, der fehlende Austausch mit Kollegen, die erforderliche Selbstorganisation stellen vor neue Herausforderungen. Dazu kommen in vielen Fällen Sorgen um den Arbeitsplatz und die wirtschaftliche Situation.

Wie schafft man es, mit dieser Situation umzugehen? Trotzdem produktiv und positiv zu bleiben und so möglichst gut durch die Krise zu kommen? Kai-Uwe Harz, Autor und Coach aus Burgwedel gibt für die NP fünf konkrete Tipps, die helfen sollen, gut durch die Krise zu kommen.

Kai-Uwe Harz. Quelle: privat

Feste Routinen etablieren

„In normalen Zeiten stehen wir morgens auf, frühstücken, ziehen uns für das Büro an und machen uns dann auf den Weg zur Arbeit. Diese Routine hilft, um nach dem Aufstehen in den Job-Modus zu kommen“, so Kai-Uwe Harz. „Machen Sie es zu Hause genauso: Stehen Sie zur gewohnten Zeit auf, duschen und frühstücken Sie, ziehen Sie vielleicht nicht den Schlabberpullover für faule Tage an, sondern etwas Ordentliches und gehen Sie dann bewusst an Ihren Arbeitsplatz.“ Ganz wichtig: Einen festen Arbeitsplatz definieren – nicht mal vom Bett, mal vom Küchentisch aus arbeiten.

Arbeit und Freizeit trennen

Im Homeoffice verschwimmen häufig die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit. Man findet morgens nicht an den Schreibtisch und dafür abends kein Ende. Gerade für Menschen, die parallel noch ihre Kinder betreuen, ist es extrem schwer, klar zwischen Arbeitszeit und Familienzeit zu trennen. „Versuchen Sie es trotzdem!“, so Harz. „Wenn Sie und Ihr Partner beide im Homeoffice sind: Vereinbaren Sie feste Zeiten, wer wann arbeitet und wer sich wann um die Kinder kümmert. Je nach Alter Ihrer Kinder können Sie auch mit Ihren Kindern Vereinbarungen treffen, etwa dass Sie vormittags eine Telefonkonferenz haben, aber nachmittags gern etwas zusammen unternehmen.“

Bewusst auftanken

„Im Homeoffice kommt oft die Bewegung zu kurz“, weiß der Experte. „Der Weg zur Arbeit entfällt, der Spaziergang in der Mittagspause und die Laufwege im Büro.“ Deshalb sei es extrem wichtig, Pausen einzuplanen und diese zu nutzen – für Bewegung und zum Auftanken. „Wobei entspannen Sie am besten? Bei einem Spaziergang? Einer Runde auf dem Fahrrad oder Gartenarbeit? Suchen Sie sich Ihre Lieblingsaktivität, bei der sie neue Energie tanken und in Bewegung kommen.“ All diese Aktivitäten setzen unmittelbar die Glückshormone Endorphin, Serotonin und Dopamin frei. Und den ganzen Tag bleibt das positive Gefühl, sich selbst etwas Gutes getan zu haben, so Harz. „Diese Rituale sollten nun fest in den Alltag verankert werden, auch wenn vielleicht bei Homeoffice plus Kinderbetreuung keine Zeit dafür zu sein scheint.“

Kontakt halten

Der fehlende Austausch mit Kollegen und Freunden ist sehr ungewohnt und verstärkt das Gefühl der Isolation. Dabei kann man auch in der aktuellen Lage persönlichen Kontakt halten. „Greifen Sie öfter mal zum Telefon, um etwas mit einem Kollegen zu sprechen. Wenn wir ausschließlich per Mail kommunizieren, manövrieren wir uns selbst in die Einsamkeit“, rät der Experte. „Und während viele schon die tägliche Flut von Videokonferenzen beklagen, freuen sich die meisten über einen guten alten Plausch zu zweit am Telefon.“ Das gelte natürlich genauso für den Freundeskreis. „Und noch ein guter Tipp: Bieten Sie Nachbarn oder Bekannten, die noch mehr von der Krise betroffen sind, Hilfe an.“ Das so entstandene Gemeinschaftsgefühl, vergegenwärtigte, dass man nicht allein in dieser Krise ist.

Den Blick auf die Zeit nach der Krise richten

Momentan entwickeln sich die Ansteckungszahlen in eine gute Richtung, und die ersten Lockerungen finden bereits statt. „Höchste Zeit, sich auf die Zeit nach der Krise vorzubereiten“, rät der Coach. „Gerade wenn Ihr Geschäft oder Ihr Arbeitsplatz von der Krise stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, sollten Sie sich jetzt Gedanken machen, wie Sie nach der Krise wieder richtig durchstarten können. Was können Sie tun, um neue Potenziale für Ihr Unternehmen zu nutzen? Wie können Sie Ihre Kollegen, Mitarbeiter und auch Kunden davon überzeugen, nun wieder gemeinsam positiv nach vorn zu blicken und das Geschäft wieder hochzufahren? Machen Sie sich klare Bilder, wo Sie in einigen Wochen mit Ihrer Firma oder Ihrem Job stehen möchten. Und behalten Sie diese positive Vision im Blick – dann wird sie auch wahr werden.“

Von Simon Polreich