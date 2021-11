Hannover

Zuletzt haben Einsätze mit Polizeihubschraubern Anwohnerinnen und Anwohner in den Stadtteilen List und Limmer beschäftigt. Am Donnerstag, 11. November, wie auch am Sonnabend, 13. November, war jeweils abends eine Maschine in der Luft – was weithin hörbar war. Doch was war der Anlass?

Der Flug am Donnerstag war nach Polizeiangaben die Folge eines schweren Raubdeliktes. Eine mehrköpfige Gruppe soll im Bereich der Tannenbergallee gegen 19 Uhr einen Mann ausgeraubt und dann die Flucht ergriffen haben. Da sich in der Nähe weitläufige Kleingartenkolonien befinden, in denen die Täter Zuflucht gesucht haben könnten, wurde entschieden, den Polizeihubschrauber „Phoenix“ aufsteigen zu lassen, sagt Martin Richter von der Polizeidirektion Hannover. „Mithilfe der Wärmebildkamera wurde nach ihnen gesucht“, so der Polizeisprecher. Angetroffen wurden die Verdächtigen allerdings nicht. Das Opfer meldete sich später auf der Polizeiwache – wohl unverletzt.

Hubschrauber fliegt über Limmer

Am Sonnabend wurde der „Phoenix“ im Zuge eines Unfalls am Eichenbrink in Hannover-Limmer hinzugezogen. Gegen 20.30 Uhr waren in dem Bereich zwei Autofahrer verunglückt. Eine Person erlitt leichte Verletzungen, der mutmaßliche Verursacher ergriff zu Fuß die Flucht. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer alkoholisiert am Steuer gesessen hatte – und sich bei dem Zusammenstoß möglicherweise verletzt hatte.

„Der Hubschrauber wurde auch aus Gründen der Gefahrenabwehr eingesetzt“, so Richter. Schließlich war unklar, wie schwer die Person verletzt und/oder alkoholisiert war. Im Nahbereich des Unfallorts liegt der Stichkanal – eine mögliche Gefahrenquelle. Mit einem Scheinwerfer leuchtete der Hubschrauber das dunkle Areal aus. Auch in diesem Fall blieb die Suche erfolglos. Der mutmaßliche Unfallverursacher konnte nicht gefunden werden.

Dann werden Polizeihubschrauber eingesetzt

Wann ein Helikopter zum Einsatz kommt, das entscheiden die Hubschrauberstaffel und die Leitstelle der Polizei nach mehreren Kriterien. Zum einen spielt das erfolgte Delikt eine Rolle, aber auch die Zeit zwischen einem Vorfall und dem möglichen Einsatz ist ausschlaggebend, so Richter. „Es wird dann beurteilt, wie erfolgversprechend der Hubschraubereinsatz ist.“ Zudem sind auch die örtlichen Begebenheiten wichtig. „In der Dunkelheit über einer Kleingartenkolonie zu suchen, macht mehr Sinn als bei Tag über einer Fußgängerzone“, sagt Richter. Zusätzlich ist auch das Wetter ausschlaggebend, ob ein Helikopter überhaupt aufsteigen kann.

Von Manuel Behrens