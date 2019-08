Gehrden

Deutliche Verbesserungen für die Patienten, Vorteile auch für das Personal: Zwei neue Herzkatheterlabore starten jetzt im Robert-Koch-Krankenhaus ihren Betrieb, deren Ausrüstung in der Region Hannover derzeit einmalig ist.

Für den Umbau investierte das Klinikum Region Hannover (KRH), zu dem das Robert-Koch-Krankenhaus gehört, etwa 3,8 Millionen Euro. Damit wurden die beiden neuen Räume in der dritten Etage des Krankenhauses eingerichtet. „Ein Herzkatheterlabor hat den Sinn, dass man die Kranzgefäße und auch sonstige Strukturen im Herzen sehen kann, um dann daran arbeiten zu können“, erklärt Professor Marc Merz, Chefarzt der Klinik für Herz- und Gefäßkrankheiten und Internistische Intensivmedizin. Gerade bei akuten kardiologischen Notfällen wie einem Herzinfarkt ist das mitunter lebenswichtig.

Vom Erdgeschoss in die dritte Etage

„Wir hatten bisher auch schon ein Herzkatheterlabor in Betrieb“, so Martin Memming, Ärztlicher Direktor des Klinikums in Gehrden. Bis zum Umbau befand sich dieses Labor im Erdgeschoss, der Weg zur Intensivstation auf der dritten Etage war verhältnismäßig weit. „Das war ein Problem“, berichtet Memming. „Jetzt haben wir es relativ nah beieinander, dafür braucht man keine vertikale Bewegung mehr, alles ist gut zu erreichen“. Sollte sich aus einem Eingriff in den neuen Laboren ein Notfall entwickeln, sind die Patienten schneller in der Intensivstation. „Das ist eine Strukturvoraussetzung dafür, bestimmte Leistungen anbieten zu können.“

Für die Patienten bedeuten die beiden neuen Labore mit der Nähe zur Intensivstation nicht nur eine höhere Sicherheit. Auch die Notfallversorgung läuft besser. „Der Bevölkerung in unserer Gegend können wir die Notfallversorgung praktisch vollumfänglich und zu jeder Zeit anbieten“, so Chefarzt Merz. „Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass, wenn wir komplexe Prozeduren machen, wir uns von der Notfallversorgung abmelden müssen“. Früher, mit nur einem Labor, war das noch notwendig.

Neben der zusätzlichen Kapazität durch das zweite Labor bringt die Technik weitere Vorteile mit sich. Durch die „Fusionsbildgebung“ können sich die Ärzte auf dem Monitor im Labor gleichzeitig zwei Bilder aus verschiedenen Quellen anzeigen lassen, Röntgen- und Ultraschallbilder können also gleichzeitig dargestellt werden. „Das erleichtert uns natürlich sehr die Navigation im Herzen, um die richtige Stelle, die richtige Struktur zu finden, die wir behandeln wollen, und das auch sofort auszuwerten“, erläutert Merz.

„Das schont den Patienten, aber auch den Behandelnden“

Die neuen Geräte haben neben einer besseren Bildqualität auch eine geringere Strahlungsbelastung. „Das schont den Patienten, aber natürlich auch die Behandelnden“, so Merz. So profitieren von dem Umbau in Gehrden auch die Angestellten von den Neuerungen. Die neuen Herzkatheterlabore sind nicht die erste Neuerung in Gehrden. Auch der Endoskopiebereich wurde bereits saniert, außerdem gab es Investitionen in die Robotik und die Radiologie.

„Wir haben in diese Räumlichkeiten enorm investiert, das war uns sehr wichtig, und das ist auch ein Bekenntnis für die Versorgung“, so Manfred Glasmeyer, Kaufmännischer Direktor des KRH-Klinikums Gehrden. Nicht unwichtig in diesen Zeiten: Zuletzt hatte eine Bertelsmannstudie die Debatte darüber erneut befeuert, ob es in Deutschland zu viele Krankenhäuser gibt.

Von Stella-Sophie Wojtczak