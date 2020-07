Hannover

Die Polizei arbeitet weiterhin an der Aufklärung des Todes eines Einjährigen in Ahlem. Das Kind war am Dienstagvormittag tödlich verletzt worden, als es an der Straße Zum Buchengarten aus bisher ungeklärter Ursache von einem rangierenden Auto erfasst wurde. Der Einjährige starb kurze Zeit später in einer Klinik.

Das Kind hatte sich zum Zeitpunkt des Unfalls mit seiner Mutter bei den Parkflächen vor den Häusern am Buchengarten aufgehalten. Auch der 63-jährige Fahrer des Unfallautos, ein Nachbar und Bekannter der Familie, hielt sich dort an seinem Hyundai i30 auf, bevor er gegen 9.40 Uhr ins Auto stieg, um rückwärts umzuparken.

Offenbar vor den Augen der Mutter erfasste der Wagen das Kind und verletzte es – wie es zunächst schien nur leicht. Der Junge wurde durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht. Doch dort verstarb der Einjährige kurze Zeit später.

Hatte Fahrer das Kind wahrgenommen?

Unklar ist laut Polizei derzeit noch, ob der Fahrer Mutter und vor allem den Jungen wahrgenommen hatte, bevor er ins Auto stieg. Alkohol oder Drogenmissbrauch schließt die Polizei derzeit aus.

Ebenfalls überprüft werden muss noch, ob die Mutter ihre Aufsichtspflicht verletzt hat. Zwar sei sie wenige Schritte entfernt, „im Einwirkungsbereich“ gewesen, wie die Polizei mitteilt. Unklar sei aber, ob sie mehr Aufmerksamkeit hätte walten lassen müssen. Ein dahingehender Verdacht bestehe aber nicht – es handele sich um eine Routineüberprüfung. Die Vernehmung der Beteiligten steht aus Pietätsgründen noch aus.

Derzeit untersucht der Verkehrsunfalldienst der Polizei mit einer sogenannten Sphärenkamera den Unfallort, um über 3D-Aufnahmen genauere Erkenntnisse über die Sichtachsen der Beteiligten zu erhalten und so das Unfallgeschehen besser nachvollziehen zu können.

