Wie in den vergangenen Jahren, wir auch 2019 wieder das Best of „ Kleines Fest“ auf der Marienburg präsentiert. Noch bis zum 1. September gibt es täglich um 19 Uhr eine Vorstellung auf dem Schloss bei Pattensen.

„Das Fest kommt an und macht allen Spaß“, ist sich Betreiber Nicolaus von Schöning sicher. Mit dabei ist unter anderem Harald Böhlmann, der Erfinder der „Kleines Festes“.

Aber auch andere Künstler, die bis Ende Juli das Publikum im Großen Garten begeistert haben, sind auch auf der Marienburg wieder mit dabei. Unter anderem der kleine Clown Frans, Comedian Sascha Korf, die Magier Siegfried und Joy, Kabarettist Heinrich Del Core und Starbugs Comedy. Außerdem erwartet die Zuschauer an jedem Abend ein großes Feuerwerk.

Von Schöning ist mit Blick auf die Zukunft überzeugt: „Solche oder ähnliche Veranstaltungen wird es weiterhin geben.“