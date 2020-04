Eine Woche nach Geschäftsöffnung: Innenstadt wird wieder leerer

Hannover

Seit einer Woche haben die Geschäfte mit einer Verkaufsfläche kleiner als 800 Quadratmeter wieder geöffnet. Doch der befürchtete Ansturm auf die Kaufhäuser ist ausgeblieben. Eher das Gegenteil ist der Fall: Seit dem vergangenen Montag nimmt die Zahl der Innenstadt-Einkäufer wieder ab.

Das belegen die Daten von Hystreets. Deren Laserscanner zählen die Passanten in der City. Höhepunkte war demnach der vergangene Montag. Dort seien 32.526 Menschen in der Georgstraße unterwegs gewesen – es war der bisherige Höhepunkte seit der Wiederöffnung der Geschäfte. Am Freitag ist die Zahl auf 26.846 gesunken. Zum Vergleich: Selbst an einem schlecht besuchten Wochentag vor Corona gingen meist weitaus mehr als 65.000 Menschen durch die Einkaufsstraße.

Dass die Zahlen der City-Besucher abgenommen hat, verwundert Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft nicht. „Hier zeigt sich der Sektkorkeneffekt“, erklärt er. Der ließe sich auch am ersten Tag nach den Feiertagen und Ferien beobachten, an denen die Menschen bevorzugt in die Innenstädte strömen. „Da war sicherlich auch viel Neugierde dabei. Die Leute wollten schauen, wie es funktioniert“, sagt Prenzler.

Kunden kaufen gezielter ein

Doch das ausgiebige Shoppen macht den Hannoveranern mit Zugangsbeschränkungen, Maskenpflicht, teils begrenztem Sortiment und Abstandsregeln offenbar keinen großen Spaß. „Die Leute bummeln derzeit nicht so durch die Geschäfte wie noch vor Corona“, sagt Prenzler. Stattdessen würden die Kunden gezielt in Geschäfte gehen, um dort bestimmte Produkte zu kaufen.

Das wirkt sich auch auf die Erlöse aus. Der Umsatz der Geschäfte liegen derzeit bei 15 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, so Prenzler.

Von Sascha Priesemann