Eine Drohne für Bambi: Rehkitz-Rettungsaktion in der Leinemasch

Ein bisschen wie ein übergroßer Maikäfer wirkt das Flugobjekt, dass auf einem Feldweg in der Leinemasch bei Wülfel abhebt und dann langsam und brummend über das hoch mit Gras bewachsene Feld schwebt. Es ist eine Drohne. Eine Drohne auf Rettungsmission. Mit ihrer Hilfe sollen junge Rehkitze vor dem Mähdrescher gerettet werden.

„In den letzten Jahren wurden leider immer wieder neugeborene Rehe von den großen Maschinen übergemäht und qualvoll getötet“, erzählt der zuständige Jäger Heinz Pyka. Vier Stück waren es in einem Jahr. Damit dass nicht passiert, haben die Jäger ausgemacht, dass ihnen die Landwirte zwei, drei Tage Vorlauf geben, bevor sie die Felder mähen.

Rehkitze flüchten nicht, sondern ducken sich noch tiefer ins Gras

Das Problem: die wenigen Wochen alten Rehkitze flüchten nicht, sondern ducken sich noch tiefer, wenn Gefahr droht – oder ein lauter Mähdrescher anrollt. Weil sie dem Muttertier noch nicht auf Futtersuche folgen können, lässt das Reh ihr Junges so lange im hohen Gras allein zurück – wo sie geradezu unsichtbar sind. Dieser Vorteil wird dann jedoch zum tödlichen Nachteil, wenn es sich um ein Feld handelt, das der Bauer mähen möchte.

Früher gingen mehrere Jäger und Jägerinnen in einer Kettenformation über besagtes Feld, um die Jungtiere zu finden. Ein Jagdhund alleine reicht nicht, denn – eine weitere Sicherheitsvorkehrung der Natur – das Rehkitz riecht zu Beginn seines Lebens nach nichts. Es kann so noch nicht einmal von der feinen Nase des Hundes aufgespürt werden.

Das Aufspüren übernahm am Sonntagmorgen dafür Torsten Fiedler mit seiner Drohne. Sie ist mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet, die jede noch so leichte Erwärmung wahrnimmt und auf dem Bildschirm der Fernbedienung von Fiedler als orangenen Punkt abbildet.

Rehkitzrettung Leinemasch: Der orangene Punkt auf dem Display zeigt aber kein Tier, sondern die von der Sonne am Vortag erwärmte, nackte Erde.

Nach ein paar Minuten, hat Fiedler etwas entdeckt. Langsam lässt er die Drohne hinabschweben, und stellt das Bild von Wärme- auf normale Kamera um. Kein Tier. Es sind nackte Stellen auf dem sonst hoch bewachsenen Feld. „Die Erde ist immer noch warm von der Sonne gestern“, erklärt er und steuert das Fluggerät wieder in die Höhe.

Noch mehrere Bahnen kreuzt die Drohne übers Feld. Von Rehkitzen aber keine Spur. Am Rand nahe des Schilfgürtels entdeckt der Drohnenpilot tatsächlich ein Reh und kurz darauf auch ein Jungtier. Beide bewegen sich jedoch weg vom Feld. Für die Jäger also kein Grund zum Eingreifen – beziehungsweise zugreifen. Sollte ein geducktes Rehkitz – meist katzengroß und wenige Wochen alt – entdeckt werden, würde der Jäger es mit Handschuhen aus dem Feld tragen müssen. Kein menschlicher Geruch darf haften bleiben, damit die Mutter es wieder aufnimmt.

Nach weiteren Kontrollen von „verdächtigen“ Büschen und der näheren Umgebung taucht auf der Nachbarwiese doch noch einmal ein kleiner orangener Fleck auf. Erst bei ganz genauem Hinsehen steht fest: ein Rebhuhn. „Die Wiese ist Bambifrei“, sagt einer der anwesenden Jäger mit einem Augenzwinkern. „Gut“, sagt Jagdpächger Pyka. „Dann kann der Mähdrescher kommen.“ Noch am selben Tag will der Bauer das Gras mähen und zu Pferdefutter machen. Garantiert sorgenfrei kann der Landwirt dann losrollen.

Doch noch eine Rettung: Rehbock beim TÜV

Übrigens: Einen Tag später muss Stadtjäger Heinz Pyka dann doch noch rettend eingreifen – allerdings an anderer Stelle: Auf den Hof des TÜV in Döhren hatte sich am Montag ein Rehbock verirrt und fand nicht alleine mehr heraus. Mit dem Narkosegewehr schoss der Jäger das Tier ab. Wenig später konnten es die Feuerwehrleute von der Tierrettung per Käfig abtransportieren und aussetzen. „Der Rehbock lebt jetzt in der Leinemasch weiter“, so Pyka.

Noch ein Rettungseinsatz: Rehbock beim TÜV in Döhren.

Der Rehbock wurde betäubt und in der Leinemasch ausgesetzt.

