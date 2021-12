Die Pandemie verschreckt Einbrecher: Die Zahl der Einbrüche in der Region Hannover ist 2021 erneut zurückgegangen – vermutlich auch, weil die Menschen häufiger zu Hause bleiben. Dennoch gibt es Orte in Hannover, an denen die Täter deutlich häufiger zuschlagen als anderswo. Und auch im Umland gibt es erhebliche Unterschiede.