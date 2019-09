Hannover

Hubschrauberlärm am späten Sonntagabend über Hannovers Innenstadt: Gegen 21.20 Uhr hatte die Polizei einen Helikopter losgeschickt. Der Verdacht: Einbrecher hätten sich zu schaffen gemacht am Neuen Rathaus. Die Besatzung eines Streifenwagens hatte eine Person beobachtet, die über das Gerüst am Rathaus kletterte.

Um 22.47 Uhr meldete ein Polizeisprecher: „Einen Verdächtigen konnten wir nicht fassen.“ Allerdings hätten die Ermittler eine kaputte Fensterscheibe zu einem Raum im fünften Stück entdeckt. „Ob diese aber eingeschlagen worden ist oder vorher schon kaputt war, das werden die Kollegen der Kriminalpolizei ermitteln“, so der Sprecher.

Das Rathaus ist eingerüstet, weil Handwerker die Natursteinfassade sanieren.

Von vek