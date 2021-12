Einbruchsserie in Hannover geht weiter: Sechs neue Taten am Dienstag

Hannover

Die jüngste Einbruchsserie in Hannover setzt sich fort. Wie die Polizei mitteilt, gab es am Dienstag sechs neue Vorfälle. Dieses Mal traf es die Nordstadt, Südstadt und Vahrenwald. Bereits am Wochenende hatten Unbekannte viermal in Vinnhorst und dem Heideviertel zugeschlagen. Zusammenhänge zwischen einzelnen Taten „liegen nahe“, sagen die Ermittler.

Am stärksten betroffen war am Dienstag die Nordstadt – insgesamt drei Einbrüche registrierte die Polizei. Bei zwei Einfamilienhäusern an der Straße In der Steintormasch wurden zwischen 11 und 17 Uhr die Terrassentüren aufgehebelt und die Räume durchsucht. Das genaue Diebesgut ist noch nicht bekannt. Bereits zwischen 7.30 und 12.30 Uhr wurde versucht, durch das Sichtfenster einer Tür in eine Wohnung am Engelbosteler Damm einzubrechen. Doch in dem Fall scheiterten die Täter.

Diebe erbeuten Geld, Handtaschen und Uhr

Im Zeitraum von 7.15 bis 14.30 Uhr brachen Unbekannte zudem in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Rosenbergstraße in Vahrenwald ein. Jedes Mal wurden die Wohnungstüren aufgehebelt und die Räume durchwühlt. In einem Fall erbeuteten die Diebe so wenige Hundert Euro Bargeld. Der Sachschaden beträgt allerdings rund 1000 Euro.

Die sechste Tat trug sich am Käthe-Kollwitz-Weg (Südstadt) zu. Dort brachen die Täter zwischen 8 und 15.30 Uhr die Eingangstür einer Wohnung auf. „Sie stahlen Bargeld, hochwertige Handtaschen und eine Uhr“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Der Gesamtschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Treibt Einbrecherbande ihr Unwesen?

Angesichts der Vorgehensweise könnte es zumindest bei einigen Fällen dieselbe Bande sein – unter Umständen sogar bereits seit dem Wochenende. Seit Sonntag registrierten die Ermittler schon drei ähnliche Einbrüche in Vinnhorst und dem Heideviertel.

Hinweise zu den sechs Einbrüchen am Dienstag nehmen die Kommissariate Nordstadt unter Telefon (0511) 109-31 17, Vahrenwald (-27 20) und Südstadt (-32 17) entgegen. Alternativ ist die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl per Mail unter zeg-wed@pi-hannover.polizei.niedersachsen.de erreichbar.

Von Peer Hellerling