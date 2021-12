Hannover

Unbekannte haben versucht, am vergangenen Wochenende in mehrere Häuser in Hannover einzudringen. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Taten allesamt im Norden der Landeshauptstadt. In einem Fall gelang es den Einbrechern, über eine Terrassentür ins Innere vorzudringen. Laut den Ermittlern schlugen die Täter zwischen Sonntag und Montag zu.

Betroffen waren zwei Häuser an der Erikastraße, eines an der Sadebuschstraße (jeweils Vinnhorst) und eines am Burgdorfer Damm (Heideviertel). An der ersten Adresse durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume. Ob Gegenstände entwendet wurden, steht bislang noch nicht fest. Der Schaden an der Terrassentür wird auf 250 Euro geschätzt. In unmittelbarer Nachbarschaft wurde an einer weiteren Terrassentür ein Katzennetz zerschnitten, doch aus unbekannten Gründen machten die Einbrecher nicht weiter.

Einbrecher hebeln Kellerfenster auf

An der nahe gelegenen Sadebuschstraße hebelten die Unbekannten das Kellerfenster einer Doppelhaushälfte auf. Doch auch dort drangen sie nicht ins Innere vor. Der Schaden wird ebenfalls auf 250 Euro geschätzt. Die Polizei vermutet, dass die Täter in der Nacht zu Montag gegen 2 Uhr aktiv waren. „Zeugen hatten zu dieser Zeit Geräusche wahrgenommen“, sagt Sprecher Marcus Schmieder. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon (0511) 109 31 17 entgegen.

Bewohnerin bemerkt zwei Männer

Im Heideviertel bemerkte dann eine 55-Jährige am Montag gegen 13.45 Uhr zwei Männer. Die Verdächtigen machten sich gerade an der Wohnungstür der Frau am Burgdorfer Damm zu schaffen. Als die Bewohnerin die dunkel gekleideten Täter aufschreckte, ergriffen diese umgehend die Flucht. Mögliche Zeugen dieser Tat werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0511) 109 32 17 zu melden.

Von Peer Hellerling